Зеленский рассказал детали переговоров во время визита в Болгарию

Ключевыми темами переговоров президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым были вопросы безопасности и военная помощь.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал на брифинге после встречи.

По его словам, лидеры обсудили весь комплекс отношений, с особым акцентом на сферу безопасности.

"Мы договорились значительно активизировать сотрудничество оборонных ведомств и в целом в оборонном секторе. Будьте уверены, всем полезным опытом безопасности, приобретенным в этой войне, мы обязательно поделимся с партнерами, чтобы наша общая сила стала больше", – отметил Зеленский.

Обсудили и военную помощь Болгарии для Украины, в частности детали передачи последнего пакета.

Зеленский добавил, что также поднимут вопрос о помощи с лечением и реабилитацией раненых украинских военных, как и обучение украинских военных медиков.

Кроме того, он пригласил компании из Болгарии принять участие в восстановлении Украины, в частности учебных заведений. "Болгария готова присоединиться к сотрудничеству в экологическом направлении, цифровизации", – отметил Зеленский.

Говорили также об энергетическом сотрудничестве и энергетической безопасности. По словам Зеленского, это направление становится одним из приоритетных в двусторонних отношениях. Во время визита министры энергетики Украины и Болгарии подписали меморандум о сотрудничестве.

Как уже сообщалось, во время визита подписали декларацию о поддержке Болгарией евроатлантических стремлений Украины.

Напомним, в одном из последних интервью министр обороны Болгарии рассказал, страна уже готовит новый пакет военной помощи для Украины.