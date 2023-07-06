Зеленский в Болгарии подписал декларацию о членстве Украины в НАТО

Украина и Болгария заключили совместную декларацию, которая стала 22-м документом, где говорится о поддержке членства Украины в НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", об этом в Facebook сообщил заместитель главы ОП Игорь Жовква

Отмечается, что документ четко свидетельствует, что Болгария поддерживает приобретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия.

В совместной декларации говорится, что Болгария признает, что членство Украины в НАТО является единственным способом обеспечить достаточный уровень безопасности как для Украины, так и для всей евроатлантической семьи.

"Болгарская сторона приветствует значительные достижения Украины в продвижении на пути евроатлантической интеграции, в частности, по достижению совместимости с НАТО, подтверждает намерение увеличить совместные усилия по поддержке интеграции Украины в Альянс и имплементации стандартов НАТО, а также полностью поддерживает Совет Украина-НАТО", – говорится в документе.

Сообщается, что декларация также закрепляет готовность Болгарии продолжать оказывать политическую и материальную поддержку Украины как со стороны Альянса, так и на двустороннем уровне столько, сколько потребуется.

"Вместе с международными организациями, союзниками и партнерами Болгария подтверждает готовность участвовать в послевоенном восстановлении и восстановлении Украины", – резюмируется в документе.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в четверг прибыл с визитом в Болгарию.

Как сообщалось, что Украина сформулировала два конкретных ожидания от грядущего саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе – относительно членства и гарантий безопасности – и до последнего будет настаивать на их утверждении.