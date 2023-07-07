Британия передаст Украине специальные пожарные машины
Великобритания предоставит Украине 17 специальных пожарных машин, а украинские спасатели уже провели недельные учения на базе Виттеринг для ознакомления с техникой.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Independent.
По информации Министерства обороны Великобритании, машины должны прибыть в Украину в ближайшие недели.
Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что эти машины усилят способность Украины защищать свою инфраструктуру на фоне массированных воздушных атак РФ.
"Пожарные и спасатели Министерства обороны чрезвычайно гордятся профессиональной поддержкой, которую мы смогли предоставить. Мы уверены, что предоставленное оборудование и связанное с ним обучение непосредственно усилит возможности пожаротушения, и мы рассматриваем дальнейшие возможности для поддержки украинской военной пожарной службы", – сказал главный офицер пожарной охраны Министерства обороны Великобритании.
17 машин завезли на базу Виттеринг со всей Британии. Сейчас технику проверяют перед тем, как отправить в Украину.
Накануне сообщалось, что правительство Финляндии потратит еще около 105 млн евро на военные нужды Украины.