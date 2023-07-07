Президент Литвы не исключил наложения вето на текст декларации саммита НАТО

Президент Гитанас Науседа не исключает возможности наложения вето на текст декларации Вильнюсского саммита НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

По словам Науседы, он наложит вето на текст декларации, если предложенные решения и формулировки не будут отвечать интересам Литвы.

"Я никому не обещал, что буду вести себя согласно установленным правилам хорошего тона. Иногда этикет нужно нарушать, но для этого должна быть серьезная причина", – отметил литовский президент.

Он подчеркнул, что "речь идет об очень серьезных вещах", поскольку есть вопросы, связанные с безопасностью Литвы.

"И если какие-то вещи будут расходиться с интересами нашей безопасности, то даже тот факт, что мы являемся организаторами мероприятия, не лишает нас права поднимать этот вопрос гораздо острее", – добавил Науседа.

Ранее литовский президент заявлял, что на саммите НАТО в Вильнюсе удастся договориться о таких обязательствах перед Украиной, которые ее не разочаруют.