Какой пример для НАТО может подать Украина

Благодаря героическому сопротивлению нашего народа варварскому нападению РФ Киев получил мощную моральную легитимность, которой пробиваются существенные сдвиги на международной арене.

О том, как моральное лидерство может помочь Украине войти в евроатлантическую семью читайте в статье Романа Сона, Арияны Гиць и Анны Гопко 10 причин действовать нестандартно: почему Украина должна предложить Европе гарантии безопасности.

В обстоятельствах, когда нашим партнерам не хватает лидерства, чтобы по-настоящему помочь Украине победить, мы должны идти на беспрецедентные шаги. Нам нужно генерировать инициативы, которые ломают шаблоны.

Если НАТО не готов гарантировать безопасность Украине, то Киев должен найти волю предоставить гарантии безопасности странам Европы на случай нападения на них России.

Таким образом, Киев может формализовать моральное лидерство, и, не спрашивая ни у кого разрешения, закрепить роль Украины как восточного столпа обороны Европы.

Такие гарантии безопасности Киев может оформить путем декларации, в которой будет провозглашаться одностороннее обязательство, что в случае незаконного вооруженного нападения России на наших партнеров Украина будет считать это нападение актом агрессии против себя и окажет помощь жертве нападения по соответствующему запросу.

Очень условно эти гарантии безопасности от Украины можно назвать "самоинтеграцией" в НАТО.

Скептики сразу спросят: а для чего это нужно нам или странам НАТО, которые уже имеют коллективную защиту?

Вот перечень простых причин:

Во-первых, Украина покажет, что уже является частью Запада, а не серой зоной.

Во-вторых, Украина убедит, что стремится не только спрятаться под зонтик защиты за счет высоких рисков для западных обществ, но и что украинцы готовы воевать за них.

В-третьих, Украина как страна с уникальным опытом прямого военного столкновения с Россией восполнит дефицит безопасности в Европе.

В-четвертых, Украина имеет прямой военный интерес принимать меры для обеспечения защиты направлений поставок оружия. Тема возможного нападения на Польшу, которую Москва и Минск запустили в публичное пространство, может иметь целью влияние на польскую парламентскую избирательную кампанию.

Расчет Кремля может заключаться в том, чтобы подыграть силам, которые предпочли бы, чтобы Польша не была в авангарде военной помощи Украине.

А в случае нападения на Польшу у Украины фактически не останется выбора, как помогать, чтобы защитить поставки оружия для собственных нужд.

Пятая причина: оружие, предоставленное Западом Украине, в конце концов может однажды защищать и страны НАТО.

Не секрет, что ощутимое количество людей на Западе скептически настроены к поставкам оружия Киеву. Мы создадим весомый аргумент, что помощь Украине – это непосредственная инвестиция в собственную безопасность.

Украинская армия убедительно доказала, что не боится воевать с ядерной державой в самой масштабной войне со времен Второй мировой.

Среди других причин: закрепление лидерской роли в регионе, закрытие дискуссии о "благодарности" Украины за помощь, украинские гарантии будут побуждать НАТО действовать решительно и многое другое.

Полный перечень выгод, которые получит Украина в случае предоставления гарантий странам Европы, с объяснениями – в материале Романа Сона, Арияны Гиць и Анны Гопко 10 причин действовать нестандартно: почему Украина должна предложить Европе гарантии безопасности.