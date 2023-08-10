Який приклад для НАТО може подати Україна

Завдяки героїчному спротиву нашого народу варварському нападу РФ Київ отримав потужну моральну легітимність, якою пробиваються істотні зрушення на міжнародній арені.

Про те, як моральне лідерство може допомогти Україні увійти до євроатлантичної родини читайте в статті Романа Сона, Аріяни Ґіць та Ганни Гопко 10 причин діяти нестандартно: чому Україна має запропонувати Європі гарантії безпеки.

В обставинах, коли нашим партнерам бракує лідерства, щоб по-справжньому допомогти Україні перемогти, ми мусимо йти на безпрецедентні кроки. Нам потрібно генерувати ініціативи, які ламають шаблони.

Якщо НАТО не готовий гарантувати безпеку Україні, то Київ має знайти волю надати безпекові гарантії країнам Європи на випадок нападу на них Росії.

Таким чином, Київ може формалізувати моральне лідерство, і, не питаючи ні в кого дозволу, закріпити роль України як східного стовпа оборони Європи.

Такі безпекові гарантії Київ може оформити шляхом декларації, в якій проголошуватиметься одностороннє зобов’язання, що у разі незаконного збройного нападу Росії на наших партнерів Україна вважатиме цей напад актом агресії проти себе і надасть допомогу жертві нападу на відповідний запит.

Дуже умовно ці гарантії безпеки від України можна назвати "самоінтеграцією" в НАТО.

Скептики відразу запитають: а для чого це потрібно нам чи країнам НАТО, які вже мають колективний захист?

Ось перелік простих причин:

По-перше, Україна покаже, що вже є частиною Заходу, а не сірою зоною.

По-друге, Україна переконає, що прагне не лише сховатися під парасольку захисту коштом високих ризиків для західних суспільств, але й що українці готові воювати за них.

По-третє, Україна як країна з унікальним досвідом прямого воєнного зіткнення з Росією заповнить дефіцит безпеки в Європі.

По-четверте, Україна має прямий воєнний інтерес вживати заходів для забезпечення захисту напрямів постачання зброї. Тема можливого нападу на Польщу, яку Москва і Мінськ запустили в публічний простір, може мати на меті вплив на польську парламентську виборчу кампанію.

Розрахунок Кремля може полягати в тому, щоб підіграти силам, котрі воліли б, щоби Польща не була в авангарді військової допомоги України.

А у разі нападу на Польщу в України фактично не залишиться вибору, як допомагати, щоб захистити постачання зброї для власних потреб.

П’ята причина: зброя, надана Заходом Україні, зрештою може одного дня захищати і країни НАТО.

Не таємниця, що відчутна кількість людей на Заході скептично налаштовані до постачання зброї Києву. Ми створимо вагомий аргумент, що допомога Україні – це безпосередня інвестиція у власну безпеку.

Українська армія переконливо довела, що не боїться воювати з ядерною державою у наймасштабнішій війні з часу Другої світової.

Серед інших причин: закріплення лідерської ролі у регіоні, закриття дискусії щодо "вдячності" України за допомогу, українські гарантії спонукатимуть НАТО діяти рішуче і багато іншого.

Повний перелік вигод, які отримає Україна у разі надання гарантій країнам Європи, із поясненнями – у матеріалі Романа Сона, Аріяни Ґіць та Ганни Гопко 10 причин діяти нестандартно: чому Україна має запропонувати Європі гарантії безпеки.