Разведка Британии: РФ перебросила десантников на Запорожье, где после жалоб уволили командующего 

Россия, вероятно, передислоцировала подразделения воздушно-десантных войск из Херсонской области в Ореховский район Запорожской области, где идут ожесточенные бои.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в субботу, сообщает "Европейская правда".

В этом районе 58-я общевойсковая армия РФ ведет боевые действия против украинских войск с 4 июня 2023 года.

В разведке напомнили, что 11 июля тогдашний командующий 58-й общевойсковой армии был уволен, вероятно, частично из-за того, что настаивал на необходимости вывода части своих сил.

Сообщения свидетельствуют, что 70-й и 71-й мотострелковые полки столкнулись с особенно интенсивным истощением личного состава и тяжелыми боями на передовой.

В Минобороны Британии считают реальной возможность, что прибытие десантников наконец позволит вывести части этих полков на восстановление.

Однако передислокация, скорее всего, ослабит российскую оборону на восточном берегу Днепра, где она все чаще испытывает давление со стороны украинских десантных рейдов.

Напомним, в прошлом месяце бывший командующий 58-й общевойсковой армии генерал-майор Иван Попов с позывным "Спартак" заявил своим подчиненным солдатам, что его уволили после доклада о проблемах армии.