США разрешили Израилю продать Германии противоракетную систему Arrow 3 за $3,5 млрд

США в четверг одобрили запрос Израиля на экспорт совместно разработанной системы противоракетной обороны Arrow 3 в Германию, что станет крупнейшей оборонной сделкой в израильской истории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times of Israel.

Как отметили в Министерстве обороны Израиля, Госдеп США сообщил главе ведомства Йоава Галланта и другим высокопоставленным чиновникам об одобрении запроса на продажу системы.

Arrow 3 в настоящее время является самой современной израильской системой противоракетной обороны большой дальности, предназначенной для перехвата баллистических ракет вне земной атмосферы.

В израильском оборонном ведомстве отметили, что представители Израиля и Германии подпишут письмо об обязательствах в ближайшие недели, после чего Берлин перечислит первоначальный платеж в размере около 600 миллионов долларов для налаживания производства и выпуска продукции до подписания полного контракта.

Всего стоимость контракта будет составлять 3,5 миллиарда долларов. В Израиле ожидают, что он будет подписан до конца 2023 года после одобрения парламентов обеих стран.

Германия ожидает, что система Arrow 3 будет поставлена в последнем квартале 2025 года.

Напомним, осенью прошлого года Германия предложила инициативу "Небесный щит", которая направлена на усиление противовоздушной обороны в Европе и лучшую концентрацию усилий в этой области.

В инициативе уже участвуют 19 европейских государств, в том числе нейтральные Австрия и Швейцария.

Детали об инициативе и то, почему она расколола союзников, читайте в статье "ЕвроПравды".