Британия договорилась о поставках Украине средств ПВО на более чем $115 млн

Министерство обороны Великобритании сообщило о заключении трех контрактов на сумму более 90 миллионов фунтов стерлингов (115 миллионов долларов) по поставкам Украине средств противовоздушной обороны.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Самый большой контракт на 56 миллионов фунтов Минобороны Великобритании заключило с норвежской оборонной компанией Kongsberg. Он предусматривает предоставление систем противодействия беспилотникам, которые Украина сможет использовать для выявления, отслеживания, уничтожения и нарушения работы российских БПЛА.

Среди прочего, речь идет о системе CORTEX Typhon, поставки которой норвежский производитель анонсировал ранее на этой неделе.

Две другие сделки также касаются противовоздушной обороны, но Министерство обороны Британии не предоставило более конкретных деталей о них.

Отмечается, что сделки были заключены в рамках Международного фонда для Украины (IFU), который сейчас собрал более 770 миллионов фунтов стерлингов для предоставления летальной и нелетальной военной поддержки Украине.

Международный фонд для Украины создала Великобритания в партнерстве с Норвегией, Нидерландами, Данией, Швецией, Исландией и Литвой.

В июне стало известно, что фонд пополнится еще на 92 миллиона фунтов стерлингов для приобретения Украине средств противовоздушной обороны.