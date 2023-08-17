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Британія домовилась про постачання Україні засобів ППО на понад $115 млн

Четвер, 17 серпня 2023, 16:38

Міністерство оборони Великої Британії повідомило про укладання трьох контрактів на суму понад 90 мільйонів фунтів стерлінгів (115 мільйонів доларів) щодо постачання Україні засобів протиповітряної оборони.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Найбільший контракт на 56 мільйонів фунтів Міноборони Британії уклало з норвезькою оборонною компанією Kongsberg. Він передбачає надання систем протидії безпілотникам, які Україна зможе використовувати для виявлення, відстеження, знищення і порушення роботи російських БПЛА.

Серед іншого, йдеться про систему CORTEX Typhon, постачання якої норвезький виробник анонсував раніше цього тижня.

Україна отримає з Норвегії системи протидії безпілотникам 

Дві інші угоди також стосуються протиповітряної оборони, але Міністерство оборони Британії не надало більш конкретних деталей про них.

Зазначається, що угоди були укладені в межах Міжнародного фонду для України (IFU), який наразі зібрав понад 770 мільйонів фунтів стерлінгів для надання летальної та нелетальної військової підтримки Україні.

Міжнародний фонд для України створила Велика Британія в партнерстві з Норвегією, Нідерландами, Данією, Швецією, Ісландією та Литвою.

У червні стало відомо, що фонд поповниться ще на 92 мільйони фунтів стерлінгів для придбання Україні засобів протиповітряної оборони.

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