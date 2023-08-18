В Швейцарии хотят увеличить расходы на армию

В Швейцарии предлагают к 2030 году увеличить расходы на армию до 50 миллиардов франков (57 миллиардов долларов) из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Европе, вызванного войной РФ против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил командующий Вооруженных сил Швейцарии Томас Зюссли, которого цитирует Bloomberg.

"Швейцария переориентирует свою армию на национальную оборону", – сказал он.

Швейцарская армия планирует новые инвестиции в размере 13 миллиардов франков в коммуникации, сухопутные войска и киберзащиту.

В частности, как отметил Зюссли, количество боеприпасов, которое Швейцария сейчас покупает в год, покрывает обучение курсантов, но его не хватит для защиты страны в случае нападения.

В то же время он подчеркнул, что эта цифра – лишь предложение, и окончательное решение остается за законодателями.

Швейцария же, которая долгое время придерживалась нейтралитета, в начале этого года начала рассматривать возможность ослабления экспортного контроля за отправкой оружия в зоны активных боевых действий.

Также Швейцария вместе с еще одной нейтральной страной – Австрией – присоединились к европейской инициативе ПВО "Небесный щит".