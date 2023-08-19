Польский взгляд на конфликт с Украиной

"Европейская правда" уже посвятила ряд статей ухудшению отношений между Украиной и Польшей, но их авторами были украинские специалисты.

Польский историк, аналитик международных дел Лукаш Адамский написал статью, которая дает понять, как сторонники польской власти видят новый конфликт Киева и Варшавы.

Должны заметить, что редакция соглашается не со всеми аргументами автора, приведенными в статье К каким отношениям с союзником стремится Киев? Взгляд из Варшавы на конфликт с Украиной.

Полномасштабное вторжение России в Украину привело к беспрецедентному сближению и сотрудничеству не только между польским и украинским государством, но и к огромному углублению симпатий между двумя народами.

В то же время за последние несколько месяцев в отношениях между Украиной и Польшей снова заметной стала определенная напряженность в экономических и исторических вопросах.

Если коротко представить каталог претензий, то их можно было бы сформулировать следующим образом.

Украина считает, что Польша поступает нечестно, блокируя – вопреки тому, что согласовано на уровне ЕС, – импорт части украинской сельскохозяйственной продукции, жизненно необходимой для функционирования украинского государства в условиях военного положения и блокирования и уничтожения российскими преступниками черноморских портов.

Зато в Польше считают, что Украина недостаточно хорошо осознает как общий размер польской помощи Украине, так и внутриполитическую цену, которую несет консервативное польское правительство за свою политику поддержки Украины.

Эмоции вокруг вопроса "украинского зерна" еще больше усиливаются нерешенностью важнейшей из "исторических" проблем.

Речь идет о вопросе эксгумации жертв Волынской резни (более известной в Украине как Волынская трагедия) и признании ответственности за эти убийства.

Украина считает, как кажется, что сейчас нет необходимости в каких-либо шагах, тем более что Польша не выполнила ранее озвученное минимальное условие – восстановление в неизменном виде разрушенного "неизвестными исполнителями" в 2017 году надгробия на горе Монастырь погибших членов УПА.

Растет подозрение, что с украинской перспективы движение в деле эксгумаций зависит от решения "зерновой проблемы".

Осмелюсь поделиться тремя наблюдениями, которые могут быть полезными для лучшей оценки ситуации украинскими дипломатическими и экспертными кругами.

Во-первых, в Польше прошло состояние начального эмоционального шока, вызванного российской агрессией, военными преступлениями и геноцидной риторикой России.

Длительная война вызвала психологически понятный процесс адаптации к новым условиям.

А соответственно, возвращаются нормальные механизмы, регулирующие отношения между двумя государствами.

Во-вторых, Польша не может быть всегда заинтересованной в бескорыстной поддержке Украины, не надеясь получить от этого какую-то политическую пользу. Однако в Польше считается, что было бы "нерыцарской вещью" на каждом шагу напоминать стране, которая борется за выживание, принцип "do ut des" ("я даю для того, чтобы ты дал").

В-третьих, политики в Варшаве не сидят под российскими бомбами, не имеют опыта функционирования в украинской политической культуре и социальной реальности. Украинской власти и дипломатии следовало бы исходить из того, что видение позиции Украины и польско-украинских отношений у них просто отличается от того, что существует в Киеве.

Украинским элитам стоит лучше понять Польшу.

Я не единственный, кто опасается, что без прогресса в указанных выше вопросах будет расти влияние тех, кто громко требует, чтобы польская политика в отношении Украины основывалась на другой парадигме – не солидарности, но на бартерных трансакциях.

Такое изменение нанесет вред будущему отношений между двумя странами, а еще больший вред это нанесет прежде всего самой Украине.

Подробнее – в материале Лукаша Адамского К каким отношениям с союзником стремится Киев? Взгляд из Варшавы на конфликт с Украиной.