Франция об обстреле центра Чернигова: Иллюстрация трусости и цинизма России

Министерство иностранных дел Франции осудило российский ракетный удар по центру Чернигова, в результате которого погибли семь человек и почти 130 получили ранения.

Об этом говорится в заявлении французского МИД, которое цитирует "Европейская правда".

Как отметило ведомство, согласно международному праву, умышленный обстрел гражданских объектов является военным преступлением.

"Это еще одна иллюстрация трусости и цинизма России. Франция будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, и продолжать поддерживать украинские и международные суды, чтобы эти преступления не остались безнаказанными", – говорится в заявлении.

#Ukraine | La France condamne avec la plus grande fermeté les frappes russes à Tchernihiv, ayant ciblé notamment une université et un théâtre, qui ont causé au moins six morts et 37 blessés, dont 11 enfants.



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Министерство иностранных дел Франции также пообещало, что будет продолжать осуждать действия России и продолжение ее агрессивной войны против Украины.

Как сообщалось, российские войска около 11:30 утра в субботу ударили баллистической ракетой по зданию драмтеатра в центре Чернигова, когда там проводился слет производителей дронов и учебных школ по аэроразведке в рамках демо-дня "Лютые птички".

По последним данным, в результате удара пострадали 136 человек, семеро погибли. В Чернигове объявили траур с 19 по 21 августа.

Посол США в Украине Бриджит Бринк осудила российский ракетный удар по Чернигову.