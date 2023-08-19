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Франция об обстреле центра Чернигова: Иллюстрация трусости и цинизма России

Суббота, 19 августа 2023, 19:38

Министерство иностранных дел Франции осудило российский ракетный удар по центру Чернигова, в результате которого погибли семь человек и почти 130 получили ранения.

Об этом говорится в заявлении французского МИД, которое цитирует "Европейская правда".

Как отметило ведомство, согласно международному праву, умышленный обстрел гражданских объектов является военным преступлением.

"Это еще одна иллюстрация трусости и цинизма России. Франция будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, и продолжать поддерживать украинские и международные суды, чтобы эти преступления не остались безнаказанными", – говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел Франции также пообещало, что будет продолжать осуждать действия России и продолжение ее агрессивной войны против Украины.

Как сообщалось, российские войска около 11:30 утра в субботу ударили баллистической ракетой по зданию драмтеатра в центре Чернигова, когда там проводился слет производителей дронов и учебных школ по аэроразведке в рамках демо-дня "Лютые птички".

По последним данным, в результате удара пострадали 136 человек, семеро погибли. В Чернигове объявили траур с 19 по 21 августа.

Посол США в Украине Бриджит Бринк осудила российский ракетный удар по Чернигову.

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