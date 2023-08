Франція про обстріл центру Чернігова: Ілюстрація боягузтва й цинізму Росії

Міністерство закордонних справ Франції засудило російський ракетний удар по центру Чернігова, в результаті якого загинули семеро людей і майже 130 зазнали поранень.

Про це йдеться в заяві французького МЗС, яку цитує "Європейська правда".

Як зауважило відомство, згідно з міжнародним правом, навмисний обстріл цивільних об'єктів є воєнним злочином.

"Це ще одна ілюстрація боягузтва та цинізму Росії. Франція продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, і продовжуватиме підтримувати українські та міжнародні суди, щоб ці злочини не залишилися безкарними", – йдеться в заяві.

#Ukraine | La France condamne avec la plus grande fermeté les frappes russes à Tchernihiv, ayant ciblé notamment une université et un théâtre, qui ont causé au moins six morts et 37 blessés, dont 11 enfants.



Lien ➡️ https://t.co/H7cM2qoNwX pic.twitter.com/pxf8vOzBlG