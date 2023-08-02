Госдеп объяснил отсутствие РФ на встрече в Саудовской Аравии по Украине

Соединенные Штаты назвали причину, почему России не будет на неформальной встрече в Саудовской Аравии в конце этой недели, где будут обсуждаться пути достижения мира в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", рассказал представитель Госдепа Мэттью Миллер.

Отвечая на вопрос журналиста, хорошая ли это идея организовать встречу без РФ, он повторил слова президента Украины Зеленского, который сказал, что открыт к настоящей дипломатии с Россией, когда та будет готова к такой дипломатии.

"К сожалению, мы видим, что с самого начала этой войны – на самом деле еще до ее начала – РФ никогда не была готова к настоящей дипломатии", – отметил Миллер.

По его словам, США "четко заявили" о готовности "обсуждать любые законные беспокойства по поводу безопасности, которые Россия имела еще до начала войны", тогда как "Украина четко дала понять, что она способна делать то же самое, но Россия никогда не участвовала в серьезных и содержательных переговорах".

"Мы считаем важным, чтобы страны по всему миру услышали непосредственно от Украины об ужасах, которые были развязаны против нее, о нападениях на гражданских лиц, школы, больницы, жилые дома и гражданскую инфраструктуру: чтобы услышали о том, как Россия нарушила их территориальную целостность и суверенитет", – подчеркнул Миллер.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ожидает участия представителей около 40 государств на неформальной встрече в Саудовской Аравии в конце недели, где будут обсуждаться пути достижения мира в Украине.

О проведении встречи в Саудовские Аравии в Джидде 5-6 августа в сообщило ранее издание The Wall Street Journal, позже информацию подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Украинские и западные официальные лица надеются, что эти усилия могут завершиться мирным саммитом в конце этого года, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы по прекращению войны.