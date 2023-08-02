Президент Чехии разрешил 14 гражданам страны воевать в Украине на стороне ВСУ

Президент Чехии Петр Павел разрешил 14 чешским гражданам вступить в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы воевать против РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом порталу Irozhlas сообщила пресс-секретарь чешского президента Маркета Рехакова.

Издание отмечает, что без разрешения президента служба в иностранных вооруженных силах для чехов запрещена законом. За это им грозит уголовная ответственность.

Сейчас у 146 граждан Чехии есть разрешение от президента на службу в украинской армии, из них 132 получили его от предшественника Павела Милоша Земана.

Кроме того, Павел отклонил просьбу восьми человек вступить в ряды ВСУ. Пресс-секретарь отказалась комментировать причины такого решения.

В марте сообщалось, что суды Чехии осудили уже девять человек за одобрение российской агрессии против Украины.