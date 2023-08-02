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В Турции взорвали под водой почти 30 артснарядов, которые прибило к берегу возле Стамбула

Среда, 2 августа 2023, 15:11

В Турции провели контролируемый подрыв артиллерийских снарядов, которые несколько дней назад нашли в воде у черноморского пляжа в окрестностях Стамбула.

Об этом сообщает Anadolu, пишет "Европейская правда".

Команды дайверов турецкой армии обследовали зону, где люди заметили неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы, и обнаружили 28 снарядов.

 
Дайверы работают на месте обнаружения снарядов
фото: Anadolu

После этого 1200-метровую зону пляжа Софулар закрыли для людей, эвакуировали также жителей близлежащих домов.

Восемь снарядов специалисты забрали на берег для идентификации и расследования.

Остальные соединили детонатором и утром в среду осуществили контролируемый подрыв под водой. Взрыв поднял столб воды почти на 30 метров.

Пока не известно, как снаряды попали в море и почему оказались неподалеку от пляжа.

Как сообщалось, снаряды обнаружили в воскресенье на пляже Софулар в туристическом районе Шиле, что в окрестностях Стамбула.

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