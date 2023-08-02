В Турции взорвали под водой почти 30 артснарядов, которые прибило к берегу возле Стамбула

В Турции провели контролируемый подрыв артиллерийских снарядов, которые несколько дней назад нашли в воде у черноморского пляжа в окрестностях Стамбула.

Об этом сообщает Anadolu, пишет "Европейская правда".

Команды дайверов турецкой армии обследовали зону, где люди заметили неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы, и обнаружили 28 снарядов.

Дайверы работают на месте обнаружения снарядов фото: Anadolu

После этого 1200-метровую зону пляжа Софулар закрыли для людей, эвакуировали также жителей близлежащих домов.

Восемь снарядов специалисты забрали на берег для идентификации и расследования.

Остальные соединили детонатором и утром в среду осуществили контролируемый подрыв под водой. Взрыв поднял столб воды почти на 30 метров.

Şile sahilinde bulunan top mermilerinin kontrollü şekilde fünyeyle patlatılması sırasında deniz suları 30 metreye kadar yükseldi https://t.co/W1n0XdHdFK pic.twitter.com/Mxi0M99I5F — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 2, 2023

Пока не известно, как снаряды попали в море и почему оказались неподалеку от пляжа.

Как сообщалось, снаряды обнаружили в воскресенье на пляже Софулар в туристическом районе Шиле, что в окрестностях Стамбула.