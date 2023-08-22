Почему в Польше снижается поддержка Украины

"Европейская правда" продолжает дискуссию о причинах и путях урегулирования нынешнего украинско-польского спора.

Еще один взгляд из Польши на проблему отношений с Украиной – в статье польского украиниста, доктора гуманитарных наук Мацея Печиньского Дружба с "перекосами": каких изменений ждет Польша в отношениях с Украиной.

Не соглашаясь со многими аргументами автора, ЕвроПравда разделяет его ключевой тезис: нынешний кризис ведет к резкому ухудшению отношения поляков к Украине и украинцам.

А дальше – коротко, о чем пишет Печинский.

Польша остается ключевым союзником и адвокатом Украины на Западе.

Варшава принимала украинских беженцев и посылала ВСУ свое почти последнее оружие, лоббировала увеличение поддержки для Киева среди западных лидеров, более того – публично выступала против любых предложений договориться с Россией.

Если Украина сделает ставку на Германию и Францию как своих главных союзников, а Польшу будет воспринимать как второстепенного партнера, а в некоторых делах конкурента – получит "Минск-3" вместо победы.

Поэтому, решение проблем между Польшей и Украиной необходимо обеим странам.

Прежде всего, надо избежать манипуляций и говорить полную правду.

Некоторые украинские политики и публицисты говорят, что Польша блокирует экспорт украинского зерна в ЕС. Это неправда. Через Польшу проходит и будет проходить транзит в другие страны.

Польша таким образом не блокирует, а помогает Украине продавать зерно.

Блокадой является лишь временный запрет доступа части украинских агротоваров к польскому рынку.

Так же несправедливо утверждение, что "блокада" вызвана исключительно избирательной кампанией. То есть что партия власти вредит Украине, чтобы победить на выборах. Это не так. Это является защитой национальных интересов.

Между тем открытие европейских рынков для украинского зерна было беспрецедентным шагом, большой уступкой со стороны Евросоюза.

Недружественно звучат заявления украинских политиков (в частности, вице-премьера Ольги Стефанишиной), что поляки зарабатывают на блокаде украинского зерна.

И одновременно очень неприятно для поляков звучат планы Киева повлиять на Еврокомиссию, чтобы она решила зерновую проблему с польскими властями. В Польше внешнее давление воспринимают крайне негативно – и Украина должна это понимать.

Еще одной нерешенной проблемой во взаимоотношениях остается тема Волынской резни.

Да, на данный момент не стоит надеяться на согласование общей оценки тех событий. Но в Польше (не только среди правых консерваторов) не понимают блокаду эксгумационных и поисковых работ.

В отличие от ситуации с зерном, здесь можно прямо говорить о блокаде. Украина обещала, что отменит мораторий, если Польша вернет первоначальное содержание мемориальной доски на горе Монастырь, где похоронены бойцы УПА. Но, по мнению многих поляков, это не совсем честно.

Уточним: поляки не подчеркивают как главный постулат признать Волынь геноцидом, осудить УПА или ОУН. Они требуют прежде всего возможности похоронить жертв Волыни. Это не так много.

От этого Украина не упадет. Наоборот – очистится атмосфера, а противники помощи Украине в Польше потеряют аргументы.

Польша столько сделала для Украины, что имеет право требовать определенных уступок. Небольших, таких, которые не навредят Украине.

Разрешение на эксгумации, понимание польского национального экономического интереса в аграрной сфере, контракты на восстановление страны после войны для польских предприятий (следует об этом упомянуть) – не так много.

Между тем по результатам недавнего опроса количество поляков, которые считают, что Польша должна помогать Украине во время войны существенно уменьшилось.

Напоследок стоит выразить надежду, что Киев изменит свое отношение к Польше. Это – надежда многих поляков, а не только правых консерваторов.

Подробнее – в материале Мацея Печиньского Дружба с "перекосами": каких изменений ждет Польша в отношениях с Украиной.