Зеленский признал, что выборы в США могут повлиять на поддержку Украины

Украина сделает все, чтобы независимо от избирательной кампании в Соединенных Штатах сохранить их поддержку на фоне полномасштабного вторжения России, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита Крымской платформы в Киеве, передает корреспондент "Европейской правды".

По словам Зеленского, пока Украине не нужно убеждать западных партнеров в необходимости ее дальнейшей поддержки благодаря действиям Вооруженных Сил, а конкретно с США украинская сторона находится в постоянном диалоге.

"Что касается некоторых опасных голосов в Соединенных Штатах Америки, в Конгрессе – я уверен, что нам будет непросто, они звучат", – признал он.

В то же время Зеленский указал на двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе США, в Белом доме и в американском обществе.

В США от имени республиканцев запустили кампанию в поддержку Украины

"Конечно, у вас будет очень сложный год. Год электоральных соревнований, год выборов. Это, безусловно, будет иметь влияние на поддержку Украины. Безусловно, это может повлиять как положительно, так и отрицательно", – отметил президент.

"Мы со своей стороны будем делать все возможное, чтобы поддержка Соединенных Штатов не спадала. Мы отдаем все свое время, свою энергию, чтобы постоянно работать с США", – добавил он.

Среди прочего, Зеленский анонсировал разговор с президентом США Джо Байденом и очередную встречу с представителями американского Конгресса.

"Я рассчитываю, что наши партнеры в США и останутся нашими партнерами и друзьями. Риски относительно того, что есть некоторые (скептические. – Ред.) голоса в Республиканской партии, но есть много голосов в Республиканской партии, которые с нами и нас поддерживают", – добавил он.

Как известно, ранее в августе президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой на согласие выделить до конца года еще более 22 миллиардов долларов на поддержку Украины.

СМИ предполагают, что на этот раз утвердить средства может оказаться сложнее, чем в предыдущих случаях, поскольку республиканцы в Конгрессе испытывают большое давление в том, чтобы поддержать своего однопартийца, экс-президента Дональда Трампа, который ставил под сомнение необходимость такой значительной поддержки Украины, а среди американских избирателей поддержка помощи Украине несколько снизилась.