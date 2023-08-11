Байден попросил у Конгресса дополнительные 22 млрд долларов на поддержку Украины

Администрация президента США Джо Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой на согласие выделить до конца года еще более 22 млрд долларов на поддержку Украины.

Об этом сообщает Associated Press, пишет "Европейская правда".

В запросе Белого дома говорится о более 13 млрд военной помощи и 8 млрд на гуманитарную поддержку.

Всего в запросе говорится о 40 млрд долларов. Кроме средств, предусмотренных для поддержки Украины, это также 12 млрд для пополнения федерального фонда реагирования на стихийные бедствия после серии событий этим летом, а также средства на улучшение правоохранительных мероприятий на границе с Мексикой.

Издание предполагает, что на этот раз утвердить средства может оказаться сложнее, чем в предыдущих случаях, потому что республиканцы в Конгрессе испытывают большое давление в том, чтобы поддержать своего однопартийца, экс-президента Дональда Трампа, который ставил под сомнение необходимость такой значительной поддержки Украины, а среди американских избирателей поддержка помощи Украине несколько снизилась.

Бюджетный директор Белого Дома Шаланда Йонг в письме к спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти призвала его к быстрым действиям.

Запрос сразу сформировали таким образом, чтобы увеличить шансы на двухпартийную поддержку, в том числе таким проявлением является увеличение финансирования на пограничную охрану, что является приоритетным вопросом для республиканцев.

Напомним, в Белом доме заявили, что не видят признаков уменьшения поддержки военной помощи Украине со стороны американцев.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Соединенные Штаты выделили более 66 миллиардов долларов общей помощи Киеву.

Читайте также: Израильская модель с украинским акцентом: какими могут быть безопасностные "гарантии" США