WSJ: У G7 нет общего взгляда на "гарантии безопасности" для Украины

Подготовка странами G7 "гарантий безопасности" для Украины займет много месяцев, а некоторые двусторонние договоренности, как ожидается, будут заключены только в следующем году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Wall Street Journal со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

Как говорится в материале, среди стран G7 нет общего мнения относительно того, насколько детальными должны быть обязательства перед Киевом. Кроме того, им необходимо выяснить с Украиной, какими могут быть будущие ее военные потребности.

G7 нужно будет координировать двусторонние переговоры между западными столицами и гарантировать, что оборонная промышленность союзников сможет предоставить обещанную военную помощь Украине, не подрывая при этом потребности западных вооруженных сил в пополнении и расширении своих собственных возможностей.

Как признают западные чиновники, без надежных пакетов поддержки Киева РФ вряд ли удастся удержать от продолжения войны. Они также называют проблемой вопрос способности эффективно распределять и защищать военные расходы для Украины в будущие годы после смены власти в странах Запада.

По данным издания, европейские союзники уже готовятся к тому, что долгосрочные обещания администрации Байдена окажутся слабее, чем ожидалось, или слишком расплывчатыми, чтобы обеспечить надежное сдерживание РФ.

Как указывается в материале, если Вашингтон существенно уменьшит свою поддержку Киева, Европа вряд ли будет способна финансово или военно заполнить этот пробел, ведь сталкивается с жестким финансовым давлением, и лишь немногие страны имеют оборонную промышленность, способную сравниться с американской.

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, конкретные же двусторонние договоры будут подписаны позже.

Сейчас 29 стран присоединились к декларации G7 о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины.

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