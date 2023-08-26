Премьер Канады: Страны G7 всегда знали, что война в Украине будет длительной

Канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что государства "Группы семи" осознавали длительный характер полномасштабной войны России против Украины и готовы поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Трюдо сказал в интервью Bloomberg в кулуарах ассамблеи Глобального экологического фонда в Ванкувере.

Как пояснил премьер Канады в ответ на вопрос о темпах нынешнего украинского контрнаступления, лидеры G7 "всегда знали, что этот процесс (война в Украине. – Ред.) будет длительным".

"Безусловно, из разговоров, которые мы имели в G7 и НАТО, мы готовы к войне, которая продлится столько, сколько потребуется, потому что мы не можем и не должны позволить России победить", – добавил он.

Комментарии Трюдо прозвучали на фоне начала переговоров между Украиной и Канадой о двустороннем соглашении о долгосрочных обязательствах по безопасности. Канада стала третьей после США и Великобритании страной, с которой Киев начал такие переговоры.

На прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался по поводу критики темпов наступления ВСУ, звучащей в медиа, призвав продолжать помощь Киеву и проявить терпение.