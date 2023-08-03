Молдова подготовила планы на отопительный сезон: с российским газом и без

Правительство Молдовы подготовило план на несколько сценариев отопительного сезона, один из них предусматривает возобновление покупки газа у "Газпрома" для правобережья, а еще один – полное прекращение поставок.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Правительство одобрило План мероприятий для подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов с тремя возможными сценариями.

Первый сценарий допускает, что "Газпром" снимет ограничения на поставки газа, и тогда Молдова сможет покупать весь газ у "Газпрома". Поставки электроэнергии планируется на 70% обеспечивать с Молдавской ГРЭС (напомним, она расположена в Приднестровье), а 30% – из альтернативных источников.

По второму сценарию, "Газпром" продолжит поставки по 5,7 млн кубометров в сутки. В этом случае правительство допускает либо то, что весь этот газ, как и сейчас, будет идти на нужды левобережья (то есть оккупированного Приднестровья, в том числе на МГРЭС, с которой энергию покупает Молдова), либо же полученный от "Газпрома" газ будут делить между двумя берегами Днестра. По второму варианту электроэнергию Молдова будет покупать из-за рубежа.

Третий сценарий предполагает, что "Газпром" совсем разорвет контракт с Moldovagaz. На этот случай правительство планирует жесткие меры экономии и покупку газа и электроэнергии из альтернативных источников.

Наиболее чувствительным моментом авторы документа указывают ограниченную способность населения платить высокие цены за энергоносители, если ситуация будет развиваться по самому сложному сценарию.

Правительственный план включает также меры по сокращению потребления энергоносителей, подключение общественных учреждений к централизованному теплоснабжению, перевод тепловых электростанций на альтернативные виды топлива, использование запасов газа, накопленных Energocom. Их минимальные целевые объемы на октябрь должны достичь 450 млн кубометров.

Издание напоминает, что с октября 2022 года "Газпром" сократил поставки газа в Молдову до 5,7 млн кубических метров в сутки. Это меньше половины газа, который страна потребляет в холодное время года.

В декабре Кишинев решил передать весь этот газ Приднестровью в обмен на электроэнергию с расположенной там МГРЭС, а в марте эту договоренность продлили до сентября 2023 года.

Подробно об особенностях положения Молдовы в энергетике и ее вымышленном Россией "долге" перед "Газпромом" смотрите в видеоблоге-интервью "ЕвроПравды", или читайте его текстовую версию: "В 2025 мы отключим 'независимость' Приднестровья за неуплату. Если Москва не сделает это раньше"