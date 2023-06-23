"В 2025 мы отключим 'независимость' Приднестровья за неуплату. Если Москва не сделает это раньше"

Сержиу Тофилат – молдавский политик и эксперт, один из самых авторитетных публичных специалистов Молдовы в вопросе энергетики. Мы встретились в Кишиневе, чтобы поговорить о вопросе, который болит также Украине.

О Приднестровье.

Дело в том, что вопреки распространенным мифам, сейчас главный источник финансирования, да и вообще существования этого оккупированного россиянами анклава, протянувшегося на 200 км вдоль украинско-молдавской границы – это не контрабанда сигарет или чего-то подобного, а газ. Бесплатный газ, который туда поставляет Россия, и который никто не решается отключить.

Но, как выяснилось подготовка к этому уже идет.

И то, что подконтрольная правительству часть Молдовы с прошлого года остановила потреблять газ по РФ является первым, но еще недостаточным шагом.

Об этом, о гуманитарном кризисе, который точно случится, и о том, при чем здесь 2025 год – смотрите в интервью, которому точно стоит уделить время.

А для тех, кто предпочитает читать, вы подготовили текстовое изложение главных тезисов из объяснений Сержиу Тофилата

О том, как Молдове удалось спрыгнуть с газовой иглы

С декабря 2022 года правобережная Молдова (то есть контролируемая Кишиневом часть, без Приднестровья) не закупает российский газ.

Закупки прекратились полностью, газ из РФ не поступает на правобережье, Кишинев покупает его у других поставщиков – например, румынский газ или сжиженный, с терминалов СПГ.

И это – радикальное изменение.

Два года назад 100% закупок Молдовы составлял только российский газ.

Подготовку к тому, чтобы спрыгнуть с газовой иглы, Молдова невольно начала еще в 2019 году.

Тогда у "Газпрома" заканчивался договор на транзит через Украину и не было ясности, подпишет ли Россия новый договор. Из-за этой неопределенности, которую создала Москва, ряд стран – Украина, Молдова, Румыния, Болгария – модернизировали Трансбалканский газопровод, добавив туда возможность реверсных поставок. И хотя в итоге Россия сохранила украинский транзит, у нас появилась техническая возможность покупать в реверсном режиме газ, поставленный СПГ-танкерами в Турцию или Хорватию.

Второй этап подготовки к газовой независимости завершился в октябре 2021-го, когда был достроен газопровод "Яссы – Унгены – Кишинев", что позволило Молдове закупать газ в Румынии.

Так мы пришли к нынешней ситуации, когда Молдова не закупает российский газ. Вообще.

Бесплатный газ для оккупированного Приднестровья

Хотя Молдова и не закупает газ из России, договор между "Газпромом" и "МолдоваГазом" до сих пор действует. Российская сторона его не выполняет, но и не разрывает. Интересно, что в этом договоре есть четыре пункта, на основании которых "Газпром" может этот договор прекратить – и все четыре Молдова успешно нарушила.

С мая 2022 года "Газпром" имеет полное право разорвать договор с Молдовой – но не делает этого.

По очень простой причине: если они отключат газ, то это ударит не по Кишиневу, а по Приднестровью.

Ведь газ – это основной канал финансирования режима в Приднестровье.

Это работает так.

Основной потребитель газа в Приднестровье – это теплоэлектростанция в Днестровске, "Молдавская ГРЭС". Она сжигает российский газ, вырабатывая электричество, которое потом поставляет в Молдову и получает за него реальную стоимость. Второй большой потребитель газа – Молдавский металлургический завод в Рыбнице, который перерабатывает металлолом и продает металл в Молдову или дальше в ЕС.

При этом "Тираспольгаз" получает газ бесплатно – Приднестровье не платит за него "Газпрому" еще с 1993 года. А с потребителей тариф взимает – пусть сниженный, пусть 10-20%, но это тоже большие деньги, которые накапливаются на "специальном газовом счете", откуда затем перечисляется в бюджет Приднестровского региона.

Поступления с "газового счета" – это около половины бюджета Приднестровья!

Без этих денег, то есть без поставок "бесплатного" российского газа, они обанкротятся за считанные месяцы. Там начнется гуманитарный кризис.

Так называемую "независимость" Приднестровья отключат за неуплату.

Поэтому "Газпром" не разрывает контракт и продолжает поставлять газ в Приднестровье, прикрываясь тем, что делает это в рамках "молдавского контракта".

Потому что если Путин отключит газ для Приднестровья, то именно он будет отвечать за гуманитарный кризис, а также за коллапс подконтрольного России региона, а он этого не хочет.

Газовый долг Молдовы? Нет, это сам "Газпром" должен "Газпрому"

Поскольку Приднестровье не платит за газ с 1993 года, эти поставки превращаются в долг, который Россия засчитывает на "МолдоваГаз". Этот долг постоянно растет и уже превышает $9 млрд.

Для Молдовы это огромные деньги, около 2/3 годового ВВП. Правда, Кишинев долг Приднестровья не признает, он никогда не будет оплачен, и "Газпром" это прекрасно знает – в своей финансовой отчетности он списывает этот долг.

Помимо долга левого берега Днестра, есть также задолженность правобережья – но с ней тоже не все просто. "Газпром" говорит, что якобы у нас есть долг в размере $709 млн. Но мы уверены, что эта сумма искусственно завышена – по нашим подсчетам, на более чем $950 млн. То есть в итоге это "Газпром" нам должен, а не мы ему.

Сейчас проводится аудит и будет судебный спор по поводу суммы долга.

Мы считаем, что "Газпром" должен "МолдоваГазу", и будем доказывать это в суде.

А теперь – самое интересное.

В любом случае речь идет о долге не правительства Молдовы, а коммерческой структуры, АО "МолдоваГаз". Однако 50% "МолдоваГаза" принадлежит… самому "Газпрому". Еще 13,4% – это доля приднестровских властей. То есть более 63% акций газового монополиста – в руках Москвы.

Получается, что "Газпром" накапливал долг перед самим собой!

Впрочем, учитывая, что против "Газпрома" сейчас в Европе есть многочисленные иски за отключение газа на сумму более $15 млрд, то я думаю, что в скором будущем "Газпром" останется без доли АО "МолдоваГаз".

Его просто выкинут отсюда, арестовав имущество, и при этом российский монополист еще останется должен своим бывшим клиентам.

Как Украина научилась на горьком опыте Молдовы

Россия всегда пытается повторить истории, которые стали для нее успешными – именно "Газпром" пытался повторить в Украине то, что сделал в Молдове за 20 лет до того.

В 1994 году нам повысили более чем в два раза цену на газ – мы платили 80 долларов, больше всех в Европе. При это заставили оплачивать авансом каждые 5 дней и ввели пеню за несвоевременную оплату в 128% годовых, в 17 раз больше, чем у остальных клиентов "Газпрома". И самое главное, Приднестровье перестало платить за газ.

В итоге газовый долг был за год искусственно увеличен с 22 млн до почти 300 млн.

Дальше, используя искусственно накопленный долг, "Газпром" начал шантажировать власти Молдовы отключением газа, чтобы взять под контроль магистральные газопроводы. Это привело к созданию компании "МолдоваГаз" с газопроводами на балансе, в которой "Газпром" получил 50% в обмен на списание части долга.

А теперь вспомним, что было в 2014 году, когда армия РФ начала агрессию против Украины. Тогда Украине тоже увеличили цену на газ почти в два раза, заставили перейти на предоплату, а "Газпром" начал поставлять газ в так называемые "Л/ДНР", пытаясь перевести этот долг на "Нафтогаз".

То есть точно такой же сценарий, как был в 1994 году в Молдове, в 2014-м пытались запустить в Украине.

"Нафтогаз" им четко сказал: "За все, что вы поставляете на оккупированные территории – платите из своего кармана. До свидания!". И вы перестали покупать российский газ, лишив Россию инструмента шантажа.

Украина не повторила те ошибки, которые совершила Молдова.

Электрика как последний козырь Приднестровья

Хотя Молдова больше не потребляет российский газ, технически остается зависимость от газа для выработки электроэнергии.

Кишинев импортирует 80% электроэнергии для подконтрольной правительству территории, и основная часть импорта – это электричество с Молдавской ГРЭС в Приднестровье. А его, как уже говорилось, вырабатывают, сжигая российский газ.

Можно было бы перейти на закупки из других источников, из Румынии и Украины, но электросеть в советское время была построена так, что даже румынские ЛЭП сперва заходят в Приднестровье, а уже затем идут в Кишинев.

Чтобы избавиться от энергетической зависимости от России (и Приднестровья), эту проблему надо решить, и это сейчас происходит. Правительство Молдовы строит высоковольтную ЛЭП из Румынии, Кишинев – Вулканешты.

В 2025 году ее достроят – и Приднестровье можно будет отключить.

У нас уже нет зависимости от газа, и больше не будет зависимости от электроэнергии, которую вырабатывают из газа.

Так что рано или поздно этот канал финансирования Тирасполя отключат.

Либо мы сами отключим газ Приднестровью. Либо Москва его отключит.

Или же, возможно, газ сепаратистам отключит Киев – ведь газопровод проходит по территории, где идут боевые действия. Мало ли что может произойти, сами понимаете:)

Но можно быть уверенным, что это точно скоро произойдет, и нам надо к этому готовиться, и готовиться к тому гуманитарному кризису, который начнется в Приднестровье.

В зимний сезон 2022 года Молдова столкнулась с новым типом шантажа РФ.

Россия обрезала поставки газа до уровня, которого ровно хватало для Правобережья. Путин рассчитывал, чтобы кишиневские власти скажут: "Приднестровье же за газ не платит, а мы платим, так давайте им его отключим". Тогда бы у Путина появилась возможность сказать: "Смотрите, из-за кишиневской власти Тирасполь замерзает! Давайте-ка отключим Кишиневу газ".

То есть он бы создал гуманитарный кризис и в Приднестровье, и в Молдове в целом, возложив ответственность за него на Кишинев.

Молдова поступила умнее.

Мы отдали весь газ левобережью в обмен на более дешевую электроэнергию. А сами готовимся к тому моменту, когда у нас не будет энергетической зависимость от Левого берега

Почему за 30 лет независимости Молдовы этим не занималась?

Энергосектор все эти годы был одним из основных источников коррумпирования молдавских чиновников.

Москва закрывала глаза на то, что молдавские чиновники воровали из "МолдоваГаза" и строили схемы по поставке электричества через фирмы-прокладки. А Молдавские чиновники, зная, что это источник их дохода – делали всё для сохранения зависимости от Приднестровья. Поэтому не строили дополнительные линии электропередачи или газопроводы, и торпедировали инициативы по их строительству. А Москва тем временем финансировала Приднестровский регион, гарантируя сохранение зависимости Молдовы от РФ.

На этой "кормушке" сидели все.

В тому числе им подыгрывала и Украина, и фактические власти Приднестровья.

В 2008 году тогдашний министр экономики Игорь Додон, который потом стал пророссийским президентом, договорился в Киеве о поставке электроэнергии. Часть мы закупали напрямую по 40 долларов за мегаватт. А часть шла через фирму-прокладку "Энерго Партнер", по 53 доллара за мегаватт. Только 2008 году, молдавские потребители переплатили почти $15 млн, и половина денег ушла олигарху Владу Плахотнюку.

Другой пример – этот же Плахотнюк наладил схему по поставке электроэнергии из Приднестровья в Молдову через фирму-прокладку "Энерго-Капитал", наваривая порядка 30-40 млн евро в год за счет снижения тарифа на газ на территории Приднестровья.

О каких линиях передач будут думать эти люди, когда тут "пилятся" такие деньги?

Что случится, когда Приднестровью (и Молдове в целом) отключат газ из РФ

К этому сценарию надо готовиться уже сейчас.

Отключения газа как такового правобережная Молдова не заметит: мы продолжим закупать газ у других поставщиков – это, кстати, сейчас даже дешевле, чем у "Газпрома".

Да, у нас могут быть проблемы с поставкой электроэнергии, если газ отключат еще до 2025 года, когда мы построим ЛЭП в Румынию. Скорее всего, будут веерные отключения. Но это все не смертельно.

Гораздо интереснее то, что будет происходить в Приднестровье.

У них бюджет обнулится.

В Приднестровье будет настоящий гуманитарный кризис. Но все это создаст предпосылки для урегулирования Приднестровского конфликта и для воссоединения Республики Молдова.

Это означает, что нам уже нужно готовить план реинтеграции.

Потому что российский газ отключится рано или поздно. У нас, повторюсь, осталось два года до завершения линии Вулканешты-Кишинев.

Пока есть время – нужно готовить людей, которые смогут руководить в Приднестровском регионе, смогут сформировать местную власть. Нужны судьи, прокуроры, учителя, доктора и так далее.

Также надо быть готовыми к экономическим последствиям. Придется какое-то время субсидировать и бизнес, обычных потребителей и ЖКХ, которые сейчас живут на, по сути, бесплатном газе и не будут готовы сразу оплачивать его рыночную стоимость.

А через два года, у нас появится возможность уже не зависеть от приднестровского региона, и мы сможем отключить газ – и начать урегулирование приднестровского вопроса.

Интервью взял Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды",

Кишинев-Киев