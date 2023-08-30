Как отстроить Украину без ошибок: международный опыт

400 миллиардов долларов – минимальная потребность в финансировании восстановления и отстройки Украины. Этих средств даже близко нет в бюджете Украины, нам их не обещают и международные партнеры. Поэтому, остается надеяться на приход иностранного бизнеса с его опытом и капиталом.

Но для этого еще надо выполнить домашнее задание по реформированию судебной системы, усиление антикоррупционных мер, соблюдение прозрачности. А тем временем чрезвычайно важно эффективно тратить каждую гривню, которую сегодня направляет каждый сторонник Украины на ее восстановление и реконструкцию.

Именно поэтому чрезвычайно важно изучать уже имеющийся опыт по восстановлению в разных странах.

Подробнее об этом – в статье ведущего научного сотрудника Института экономических исследований и политических консультаций Ирины Коссе 10 уроков для Украины. Топ-проблемы, тормозившие восстановление в других странах.

Опыт восстановления в разных странах дает нам возможность выделить десять ключевых рисков, которые следует учесть правительству Украины при планировании и внедрении восстановления – как сегодня, так и в послевоенный период.

Итак, какие ошибки допускались во время предыдущих восстановлений?

Использование правительством, международными организациями, другими донорами и общественностью разных систем показателей восстановления для оценки его эффективности.

В Индонезии единая структура основных показателей, предложенная инициативой TRIAMS, стала важным прорывом, поскольку дала возможность отслеживать прогресс и оценивать влияние в разных странах и регионах, пострадавших от цунами 2004 года.

Ориентация только на восстановление жилья и критической инфраструктуры, например дорог и мостов.

Важно учитывать также восстановление социальной инфраструктуры (для предоставления образовательных, медицинских и других социальных услуг) и планировать устойчивое использование природных ресурсов.

Отслеживание только средств на восстановление, направляемых через правительство, и дублирование финансирования.

Важно, чтобы на платформе DREAM подавалась информация о финансировании и от доноров: это позволит лучше координировать внедрение проектов, делиться опытом, выделять успешные практики восстановления и в целом повышать эффективность восстановления.

Недостаток данных для мониторинга восстановления. Мониторинг только количественных показателей восстановленных зданий и неучет вопроса, как предотвратить бедствия в будущем.

В Гаити Нидерланды провели мониторинг эффективности предоставленной ими помощи, но он был сфокусирован на подсчете того, что сделано, а не как сделано.

Поэтому важно уделять внимание и мониторингу уже отстроенных объектов на их соответствие принципам безбарьерности, энергоэффективности и устойчивости.

Несоблюдение принципов устойчивого восстановления.

В Хорватии отмечали, что сотни домов, которые были отстроены государством после войны, были возведены некачественно и с нарушением минимальных строительных стандартов.

Подробнее – в материале Ирины Коссе 10 уроков для Украины. Топ-проблемы, тормозившие восстановление в других странах.