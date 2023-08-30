Як відбудувати Україну без помилок: міжнародний досвід
Середа, 30 серпня 2023, 16:45
400 мільярдів доларів – мінімальна потреба у фінансуванні відновлення та відбудови України. Цих коштів навіть близько немає в бюджеті України, нам їх не обіцяють і міжнародні партнери. Тож, залишається сподіватися на прихід іноземного бізнесу з його досвідом та капіталом.
Але для цього ще треба виконати домашнє завдання з реформування судової системи, посилення антикорупційних заходів, дотримання прозорості. А тим часом надзвичайно важливо ефективно витрачати кожну гривню, яку сьогодні спрямовує кожен прихильник України на її відбудову та відновлення.
Саме тому надзвичайно важливо вивчати вже наявний досвід з відбудови у різних країнах.
Докладніше про це – у статті провідного наукового співробітника Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ірини Коссе 10 уроків для України. Топ-проблеми, які гальмували відбудову інших країн.
Досвід з відбудови у різних країнах дає нам можливість виділити десять ключових ризиків, які варто врахувати уряду України під час планування та впровадження відбудови – як сьогодні, так і в повоєнний період.
Отже, яких помилок припускалися під час попередніх відбудов?
- Використання урядом, міжнародними організаціями, іншими донорами та громадськістю різних систем показників відбудови для оцінки її ефективності.
В Індонезії єдина структура основних показників, запропонована ініціативою TRIAMS, стала важливим проривом, оскільки дала можливість відстежувати прогрес та оцінювати вплив у різних країнах та регіонах, що постраждали від цунамі 2004 року.
- Орієнтація лише на відновлення житла та критичної інфраструктури, як-от доріг та мостів.
Важливо враховувати також відбудову соціальної інфраструктури (для надання освітніх, медичних та інших соціальних послуг) та планувати стале використання природних ресурсів.
- Відстеження лише коштів на відбудову, що спрямовуються через уряд, та дублювання фінансування.
Важливо, щоб на платформі DREAM подавалася інформація щодо фінансування і від донорів: це дозволить ліпше координувати впровадження проєктів, ділитися досвідом, виділяти успішніші практики відбудови та загалом підвищувати ефективність відновлення.
- Нестача даних для моніторингу відбудови.
- Моніторинг лише кількісних показників відновлених будівель та неврахування питання, як запобігти лихам у майбутньому.
У Гаїті Нідерланди провели моніторинг ефективності наданої ними допомоги, але він був сфокусований на підрахунку того, що зроблено, а не як зроблено.
Тому важливо приділяти увагу і моніторингу вже відбудованих об’єктів на їхню відповідність принципам безбар’єрності, енергоефективності та сталості.
- Недотримання принципів сталої відбудови.
У Хорватії зазначали, що сотні будинків, які були відбудовані державою після війни, були зведені неякісно та з порушенням мінімальних будівельних стандартів.
Докладніше – матеріалі Ірини Коссе 10 уроків для України. Топ-проблеми, які гальмували відбудову інших країн.