"Село начнет бунтовать": глава парламента Словакии поддержал запрет зерна из Украины

Спикер словацкого парламента Борис Коллар обратился к правительству с призывом, чтобы Словакия совместно с Польшей и Венгрией продлила запрет на ввоз агропродукции из Украины после 15 сентября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Польское радио".

Коллар отметил, что запрет на импорт зерна из Украины истекает 15 сентября, и, по его словам, есть информация, что Польша и Венгрия в одностороннем порядке закроют свои границы для украинской продукции. При этом о запрете транзита речь не идет.

Он обратился к премьер-министру Людовиту Одору с просьбой ввести запрет на импорт украинского зерна с 16 сентября.

Коллар подчеркнул, что отсутствие такого запрета может привести к краху многих хозяйств и предупредил о возможной волне беспорядков в селах, которая может опрокинуться на города.

Коллар отметил, что поддержка Украины, которая защищается от России, в Словакии уменьшается, а отсутствие решений по зерну может привести к противодействию дальнейшей помощи. Он предупредил, что "люди в селе начнут бунтовать, перетащат на свою сторону других", и добавил, что "будет на их стороне".

Он также отметил, что хотя он является большим сторонником помощи Украине, "мудрые решения тоже могут помочь".

Комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, представляющий Польшу, 31 августа поддержал продление временного запрета на импорт украинского зерна в пять стран Евросоюза.

Украина настаивает, что одностороннее продление запрета нарушит правила общего рынка и Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Сейчас Польша находится в разгаре избирательной кампании, назначенной на 15 октября, где правящая партия "Право и справедливость" (PiS) пытается выиграть третий срок подряд.

Читайте статью о том, какими аргументами в зерновом споре отстаивают свою позицию Украина и Польша.