Венгерское вето: В ЕС снова не пришли к согласию по поводу 500 млн евро из фонда, который помогает Украине оружием

Главы МИД ЕС на неформальной встрече в Толедо не смогли прийти к соглашению о выделении восьмого транша в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира для финансирования военных нужд Украины.

Об этом на пресс-конференции в четверг по итогам встречи заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда".

Боррель заметил, что на встрече обсудили его предложение выделить на финансирование военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира 20 миллиардов евро на следующие четыре года.

Он сказал, что главы МИД ЕС продемонстрировали решимость продолжать поддерживать Украину военной помощью так долго, как это необходимо. Боррель выразил надежду, что Совет ЕС согласует его предложение до конца года.

В то же время он выразил сожаление, что восьмой транш в размере 500 млн евро из Европейского фонда мира еще заблокирован. Как известно, против выделения этих средств выступает Венгрия.

"Я надеюсь, мы будем в состоянии разблокировать его в следующие недели. Но это проблема, которую все еще нужно решить", – констатировал Боррель.

Венгрия выступает против выделения очередного транша в сумме 500 млн евро из Европейского фонда мира государствам-членам ЕС из-за включения Украиной венгерского OTP Bank в список спонсоров войны.

Венгрия уже несколько раз блокировала выделение этого транша странам-членам ЕС, ссылаясь на ту же проблему.

Европейский фонд мира, созданный в 2021 году, является внебюджетным инструментом ЕС, направленным на повышение способности Евросоюза предотвращать конфликты и строить мир. Из этого фонда страны ЕС получают компенсации за поставленную в Украину военную помощь.

В июле Венгрия выступила против попытки ЕС создать долгосрочный фонд в размере до 20 миллиардов евро для поддержки армии Украины.