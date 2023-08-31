Угорське вето: У ЄС знову не дійшли згоди щодо 500 млн євро з фонду, який допомагає Україні зброєю

Глави МЗС ЄС не неформальній зустрічі в Толедо не змогли дійти згоди щодо виділення восьмого траншу у розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру для фінансування військових потреб України.

Про це на пресконференції у четвер за підсумками зустрічі заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда".

Боррель зауважив, що на зустрічі обговорили його пропозицію виділити на фінансування військової допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру 20 мільярдів євро на наступні чотири роки.

Він сказав, що глави МЗС ЄС продемонстрували рішучість продовжувати підтримувати Україну військовою допомогою так довго, як це потрібно. Боррель висловив сподівання, що Рада ЄС погодить його пропозицію до кінця року.

У той самий час він висловив жаль, що восьмий транш у розмірі 500 млн євро з Європейського фонду миру досі заблокований. Як відомо, проти виділення цих коштів виступає Угорщина.

"Я сподіваюсь, ми будемо у змозі розблокувати його у наступні тижні. Але це проблема, яку все ще потрібно вирішити", – констатував Боррель.

Угорщина виступає проти виділення чергового траншу у сумі 500 млн євро з Європейського фонду миру державам-членам ЄС через включення Україною угорського OTP Bank до списку "спонсорів війни".

Угорщина вже кілька разів блокувала виділення цього траншу країнам-членам ЄС, посилаючись на ту саму проблему.

Європейський фонд миру, створений у 2021 році, є позабюджетним інструментом ЄС, спрямованим на підвищення здатності Євросоюзу запобігати конфліктам і будувати мир. Із цього фонду країни ЄС отримують компенсації за поставлену в Україну військову допомогу.

У липні Угорщина виступила проти спроби ЄС створити довгостроковий фонд обсягом до 20 мільярдів євро для підтримки армії України.