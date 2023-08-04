Пентагон не видит рисков для НАТО из-за ситуации на границе Польши с Беларусью

В Пентагоне считают, что пока нет неизбежных рисков для Польши и других стран НАТО из-за присутствия на территории Беларуси наемников группы Вагнера.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер.

По его словам, лучше всего о ситуации на границе с Беларусью может рассказать польская сторона, однако в США не видят причин для корректировки расположения вооруженных сил.

"Я не знаю ни о каких неизбежных рисках сейчас, когда речь идет о трансграничных операциях, но, опять же, когда речь идет о группе Вагнера, я думаю, что мы все постоянно держим руку на пульсе", – добавил Райдер.

На днях премьер Польши официально заявил о перемещении 100 "вагнеровцев" к так называемому Сувальскому коридору.

В то же время, по словам президента Литвы Гитанаса Науседы, группа Вагнера разместилась вблизи литовской границы в Гродненской области Беларуси.

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