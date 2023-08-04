В армию Турции впервые назначили женщину-адмирала

В Турции Высший военный совет назначил полковника штаба Гекчен Фират из командования Военно-морских сил первой в истории Вооруженных сил страны женщиной-адмиралом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Фират в 1998 году закончила Военно-морскую академию. Она стала первой женщиной-командиром корабля в Турции.

Фират командовала учебным кораблем TCG Training Boat-2, на котором проходили подготовку курсанты военно-морского училища.

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Она служила на различных должностях, в частности на фрегате TCG Yavuz.

Фират также проходила службу в турецком Генштабе и Министерстве обороны. Затем она участвовала в операциях в Объединенном центре боевых действий SACT в Норвегии и Военно-морском командовании MC Northwood в Англии.

Напомним, в январе 2023 года министр обороны Дании призвал расширить призыв на срочную службу, в том числе для женщин.