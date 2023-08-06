Буданов рассказал о сотрудничестве с Болгарией в сфере вооружений

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов оценил партнерство с Болгарией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", чиновник сказал в интервью болгарскому телеканалу bTV.

Отвечая на вопрос, как он оценивает партнерство Украины с Болгарией, Буданов сказал, что оценивает его "очень высоко".

"Ваша страна предоставила нам значительный объем вооружения, но главное, что она увеличивает объемы производства новых боеприпасов", – подчеркнул руководитель ГУР МО Украины.

По его словам, "потребности очень большие", и поэтому для Киева "это очень во многом является вопросом выживания".

"Украина всегда будет помнить и будет благодарна за ту помощь, которую нам оказала Болгария и ее руководство", – резюмировал Буданов.

Ранее сообщалось, что правительство Болгарии на заседании в четверг, 3 августа, одобрило проект соглашения между Министерствами внутренних дел Болгарии и Министерством обороны Украины о безвозмездном предоставлении 100 БТР.

Это первый случай, когда болгарская сторона передает бронированную технику Киеву напрямую, а не через посредников, как она делала до этого.

Напомним, в конце июня Болгария одобрила новый пакет военной помощи Украине, детали которого не раскрывают.