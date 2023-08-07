Депутат правящей партии Германии призвал передать Украине ракеты Taurus

Депутат немецкого парламента от правящей Социал-демократической партии и докладчик по вопросам оборонного бюджета в бюджетном комитете Бундестага Андреас Шварц призвал передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью изданию Spiegel.

По его словам, "контрнаступление пробуксовывает, и Украина не имеет значительных военно-воздушных сил для его поддержки", поэтому, убежден он, "остаются только управляемые ракеты, такие как Taurus, с помощью которых украинская армия могла бы преодолеть минные поля, установленные россиянами, и отвоевать свою территорию".

"Я вижу, что нас ждет дежавю. Как и в вопросе танков, мы сейчас отказываемся от передачи важного оборудования, которое, вероятно, все равно передадут", – добавил Шварц.

Депутат от СДПГ также отверг аргумент о том, что украинская армия может нанести этими ракетами удар по территории России, напомнив, что "даже с уже поставленными артиллерийскими системами MARS и HIMARS украинцы могут достичь российской территории, чего до сих пор удавалось избегать".

"Мы хотим, чтобы Украина была в состоянии быстрее выиграть войну. Для этого ей нужны Taurus класса "воздух-земля", – резюмировал Шварц.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус в очередной раз высказался против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.

Перед этим немецкие политики от оппозиции и коалиционной партии призвали правительство поставить Украине крылатые ракеты Taurus.

В конце мая Украина обратилась к правительству Германии с просьбой предоставить крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров.