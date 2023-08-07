Топ-военные Украины и Польши обсудили угрозы от ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Представители высшего военного руководства Украины и Польши провели встречу, в ходе которой одной из ключевых тем были возможные угрозы из-за размещения в Беларуси ЧВК "Вагнер".

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказали в пресс-службе командования Объединенных сил ВСУ.

Встречу провели командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев и командующий Оперативного командования видов ВС Республики Польша, генерал-лейтенант Томаш Пиотровский.

Они обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, ситуацию с безопасностью в регионе, а также пути оказания помощи Украине в отпоре вооруженной агрессии России.

Среди прочего, речь шла о вызовах и угрозах в связи с перемещением в Беларусь части боевиков ЧВК "Вагнер".

"Сергей Наев отметил важность продолжения обмена информацией и опытом организации боевой работы на пунктах управления. Кроме этого, он поделился особенностями практического применения различных видов иностранного вооружения, отметив необходимость дополнительного обучения подчиненного личного состава по эксплуатации и ремонту образцов военной техники польского производства", – рассказывают в коммюнике.

Отмечается, что Томаш Пиотровский поддержал эту инициативу.

Напомним, на прошлой неделе Варшава и Вильнюс сообщили, что около сотни "вагнеровцев" переместились к так называемому Сувальскому коридору, группа Вагнера разместилась вблизи литовской границы в Гродненской области Беларуси.

После провокации Минска 1 августа, когда два белорусских вертолета залетели вглубь территории Польши, Варшава начала переброску к границе с Беларусью дополнительных сил и ударных вертолетов.

В выходные ситуацию с "вагнеровцами" в Беларуси обсудили министры обороны США и Польши, а перед тем главы МВД Польши и Литвы скоординировали планы реагирования на возможные новые провокации со стороны Минска, в том числе потенциальное закрытие границы с Беларусью.

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