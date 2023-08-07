Топ-військові України та Польщі обговорили загрози через ПВК "Вагнер" у Білорусі

Представники найвищого військового керівництва України та Польщі провели зустріч, під час якої однією з ключових тем були можливі загрози через розміщення у Білорусі ПВК "Вагнер".

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповіли у пресслужбі командування Обʼєднаних сил ЗСУ.

Зустріч провели командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв і командувач Оперативного командування видів ЗС Республіки Польща, генерал-лейтенант Томаш Піотровський.

Вони обговорили перспективні напрями двосторонньої співпраці, безпекову ситуацію у регіоні, а також шляхи надання допомоги Україні у відсічі збройної агресії Росії.

Серед іншого, йшлося про виклики та загрози у зв’язку з переміщенням до Білорусі частини бойовиків ПВК "Вагнер".

"Сергій Наєв наголосив на важливості продовження обміну інформацією та досвідом організації бойової роботи на пунктах управління. Крім цього, він поділився особливостями практичного застосування різних видів іноземного озброєння, зазначивши про необхідність додаткового навчання підпорядкованого особового складу з експлуатації та ремонту зразків військової техніки польського виробництва", – розповідають у комюніке.

Зазначають, що Томаш Піотровський підтримав цю ініціативу.

Нагадаємо, минулого тижня Варшава й Вільнюс повідомили, що близько сотні "вагнерівців" перемістилися до так званого Сувальського коридору, група Вагнера розмістилася поблизу литовського кордону в Гродненській області Білорусі.

Після провокації Мінська 1 серпня, коли два білоруських гелікоптери залетіли вглиб території Польщі, Варшава почала перекидання до кордону з Білоруссю додаткових сил та ударних гелікоптерів.

Вихідними ситуацію з "вагнерівцями" у Білорусі обговорили міністри оборони США та Польщі, а перед тим глави МВС Польщі та Литви скоординували плани реагування на можливі нові провокації з боку Білорусі, у тому числі потенційне закриття кордону з Білоруссю.

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