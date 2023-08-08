Как Франция перестраивает внешнюю политику на фоне войны в Украине

Геополитические сдвиги последних лет создали новые вызовы и возможности для Франции в сфере внешней политики.

Путинская Россия, которую Париж долгое время видел одним из фокусов внешней политики, окончательно стала нерукоподаваемой для большинства государств мира, включая США; в Африке французское влияние сталкивается со все большими препятствиями...

О том, какие внешнеполитические приоритеты определил для себя и для Франции президент Эммануэль Макрон, читайте в статье главного консультанта Национального института стратегических исследований Алины Гриценко Франция ищет новое место в мире: как Париж пересматривает принципы своей внешней политики.

26 июля в Нигере произошел военный переворот, который окончательно разрушил систему Françafrique, то есть исторического влияния Парижа в бывших колониях самой Франции и Бельгии в государствах к югу от Сахары, который помогал Франции сохранять великодержавный статус.

Впрочем, Африка для Франции еще не потеряна. В ряде прибрежных государств, таких как Кот-д'Ивуар, Сенегал и Габон, до сих пор руководят дружественные Парижу элиты и сохраняется французское военное присутствие.

Почему Африка важна для Франции? Достаточно вспомнить о природных богатствах африканского континента. Например, об урановых рудниках в потерянном из-за переворота Нигере (он до недавнего времени был третьим после Казахстана и Австралии поставщиком урана в ЕС и Францию).

Но ключевое изменение – это то, что Франция перестала быть главным торговым партнером для большинства стран Западной Африки, как это было еще 20 лет назад.

Французская стратегия в Африке, по сути, потеряла четкую и долгосрочную цель.

На фоне ослабления позиций в Африке Париж наращивает присутствие в другой части мира – в Индо-Тихоокеанском регионе. Символично, что в момент военного переворота в Нигере президент Макрон находился с историческим турне в Океании. В течение трех дней он посетил Новую Каледонию, Вануату и Папуа-Новую Гвинею.

Интерес Парижа к Новой Каледонии (заморская территория Франции) объясняется не только геополитическим аспектом, но и экономическим. Важнейший сектор экономики этой территории – добыча и выплавка никелевой руды. В Новой Каледонии – примерно 10% от мировых запасов никеля, который является важным для производства аккумуляторов электромобилей.

Из Новой Каледонии Макрон отправился в Вануату – независимое государство Океании с 300 тысячами жителей (единственное, где французский является официальным), где США весной 2023 года объявили об открытии посольства.

Внимание мировых лидеров к малым тихоокеанским островным государствам сейчас растет.

А в Папуа-Новой Гвинее, сейчас разворачивается настоящее соревнование за влияние между США, Австралией, Китаем, Индией. Франция старается не отставать, поэтому Макрон посетил и эту страну в рамках турне.

Франция никогда не ориентировалась в своей внешней политике на США. Лишь учитывала позицию Вашингтона, но ее первоочередной задачей была и остается реализация национальных интересов. Такая политика проявляется и в китайском векторе французской внешней политики.

Даже при нынешнем напряжении между Пекином и Вашингтоном Париж хотел бы видеть в Китае влиятельного, но стабильного партнера.

Более того, экономические связи между Францией и Китаем становятся крепче.

Также Макрон выразил нежелание ЕС участвовать в потенциальном конфликте за Тайвань.

В последние годы интенсифицируется сотрудничество с Индией, которая ищет во Франции альтернативу Москве, в частности в сфере военно-технического сотрудничества и энергетики.

Франция по-прежнему стремится сохранять диалог с Россией и не скрывает окончательно возможность прямой коммуникации с российским президентом.

Хотя Елисейский дворец действительно за время большой войны изменил отношение к России, а особенно – видение роли Украины в Европе, но все равно не теряет желания стать посредником и связующим звеном между Киевом и Москвой в случае, если развитие событий потребует наличия такого посредника.

Но на сегодня представляется, что стремление сохранять диалог с РФ не подкрепляется стратегией.

Подробнее – в материале Алины Гриценко Франция ищет новое место в мире: как Париж пересматривает принципы своей внешней политики.