Что происходит за кулисами переговоров о "мирном плане" для Украины

В минувшие выходные в Саудовской Аравии состоялась вторая техническая встреча по подготовке "мирного саммита", который должен зафиксировать поражение РФ в войне, условия репараций и устойчивого мира. Именно такова логика "мирного плана" от Украины.

"Европейская правда" подробно следила за этим процессом. Ответы на главные вопросы о том, как и зачем происходит подготовка "саммита мира" во время горячей войны – в статье редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко Мир с Китаем и без России. Как Банковая готовит "саммит мира" и переговоры о конце войны.

После встречи в Джидде ее участники не обнародовали ни одного официального документа или совместного заявления, но это вовсе не свидетельствует о каких-либо проблемах или о недостатке результатов.

Обычная роль политсоветников, которые собрались в Саудовской Аравии, – провести кучу встреч, наработать непубличный результат и передать его своим политическим лидерам. Чтобы потом лидеры, имея готовый документ, собрались на один час на чисто формальную встречу, после которой вышли бы к телекамерам и объявили об "одержанной ими победе".

Звучит цинично, но именно так работает международная дипломатия.

Именно поэтому уже сейчас речь идет о "саммите мира" как о результате рабочих встреч, которые собирает Украина.

Продвижение "формулы мира" стало одной из главных задач украинской дипломатии, при этом на Банковой отмечают, что ее 10 пунктов должны остаться неизменными.

Все 10 пунктов умышленно сформулированы нечетко, чтобы о деталях можно было договориться – и именно об этом продолжаются переговоры. Так, в Джидде, кроме этого перечня, обсуждали также его "расшифровку", текст которой видела ЕвроПравда.

По сути, речь идет о параметрах капитуляции РФ с полным освобождением Украины. Выплатой репараций, трибуналом над расшистами и тому подобное.

Основная цель плана – закрепить в мире украинское видение победы как аксиому. Это нужно для того, чтобы во время переговоров с Россией, во время уговоров ее решиться на капитуляцию ни у кого не появилось желающих уступить интересы Украины или часть ее территории.

Достичь этого возможно, если все мировые государства-лидеры заранее согласятся придерживаться норм, исключающих такие уступки за счет Украины. И именно это является задачей "саммита мира".

Как объясняют в Офисе президента, таких "мирных саммитов" должно быть даже два. Первый Киев мечтает провести до конца 2023 года, и он должен состояться без участия РФ. На нем мир должен согласиться: давим на Кремль по украинскому плану и не предлагаем альтернативы.

А после того как Россия будет готова выполнять ультиматум (то ли в результате поражения, то ли после смены лидеров государства, или после других сногсшибательных преобразований) – ожидается проведение второго саммита.

Надо признать, что переговоры в Саудовской Аравии даже без формального решения принесли результат. Все мировые медиа и аналитики сходятся на том, что для Украины эта встреча была успехом; хотя все также предупреждают, что этот успех является ограниченным и не надо впадать в эйфорию.

Главный прорыв – это участие Китая. Впрочем, с участием Китая не все так радужно, как пытается показать Киев.

Несмотря на заверения Андрея Ермака, возглавляющего украинскую делегацию на встречах советников, о том, что в Джидде обсуждали только украинский мирный план, ключевой игрок саудовской встречи – Китай – пришел на переговоры со своим мирным планом, представленным еще в феврале. Представитель Китая объявил, что не отказывается от него, утверждают западные источники.

Китайский план для Украины – неприемлем. В частности, он включает пункты о фактическом замораживании конфликта, что выгодно РФ; о прекращении западной безопасности поддержки Украины; о снятии санкций с России. Словом, этот план несовместим с украинским, и воплощать их одновременно – невозможно. В Китае это прекрасно понимают.

В целом есть основания говорить, что Пекин не стал на сторону Украины, а лишь начал раскладывать яйца в разные корзины. Но это – тоже немало.

А в украинском "мирном плане" ключевым проблемным пунктом для колеблющихся государств является пункт 7, который называется "Восстановление справедливости".

Государства, которые согласятся на этот пункт, станут для России противниками, потому что здесь уже речь идет о выживании и свободе лично Путина и всей правящей верхушки.

Подробнее обо всем этом – в материале Сергея Сидоренко Мир с Китаем и без России. Как Банковая готовит "саммит мира" и переговоры о конце войны.