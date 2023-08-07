Україна планує два "саміти миру" за "формулою Зеленського", другий – за участі РФ 

Після зустрічі у Саудівській Аравії Україна планує провести два саміти щодо "формули миру", представленої президентом Володимиром Зеленським, один із самітів – із залученням Росії.

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у понеділок під час спілкування з журналістами в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Перший саміт – установчий, на ньому учасники мають затвердити за основу "формулу миру" Зеленського з 10 пунктів", – сказав глава ОП.

Після цього, за словами Єрмака, має відбутися кілька самітів за напрямками – за кожним з пунктів "формули миру", де будуть розроблені шляхи їхнього виконання.

"Другий саміт, підсумковий, повинен буде зафіксувати завершення війни", – констатував він.

Єрмак додав, що цей саміт передбачатиме участь Росії.

"Ми не обговорювали у Джидді будь-які терміни можливих переговорів з Росією. Але на момент закінчення війни необхідно буде залучати Росію", – ззазначив глава ОП.

Єрмак підкреслив, що без виконання пункту про виведення військ Росією з України цей план – неможливий.

"І нас у цьому підтримали… Зокрема, представник Німеччини чітко сказав – ми не можемо допустити навіть думки про заморожений конфлікт та про те, що не будуть виведені війська", – підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, в Офісі президента України розповіли, що за результатами зустрічі у Саудівській Аравії щодо реалізації української "формули миру" більшість держав-учасниць визначилися, як зроблять свій внесок.

Також зазначили, що країн-учасниць виявилося утричі більше, ніж на першій такій зустрічі у Копенгагені.

Повідомлялося, що у Джидді учасники досягли порозуміння щодо того, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України, а також верховенства Статуту ООН мають бути в основі будь-якої мирної угоди.

"ЄвроПравда" раніше публікувала текст "формули миру" Зеленського з 10 пунктів.