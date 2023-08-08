Норвегия ежедневно будет взимать с Meta $100 тысяч за сбор данных пользователей

Норвежское агентство по защите данных Datatilsynet во вторник объявило о взыскании с компании Meta принудительного штрафа из-за сбора персональных данных пользователей своих платформ в рекламных целях.

Об этом говорится в заявлении регулятора, которое цитирует "Европейская правда".

Еще в середине июля Норвежское агентство по защите данных постановило, что так называемый поведенческий маркетинг Meta в Facebook и Instagram – то есть персонализация рекламы на основе частных данных – незаконен, поскольку предусматривает чрезмерную слежку за пользователями.

Ограничения ввели после того, как 4 июля Суд Европейского Союза постановил, что Meta незаконно собирала данные людей, чтобы таргетировать на них рекламу без их прямого согласия на основе "законного интереса" фирмы.

Норвежское ведомство обязало Meta прекратить практику поведенческого маркетинга до тех пор, пока компания не найдет способ осуществлять его без нарушения закона.

Meta обратилась в Окружной суд Осло с просьбой временно заблокировать решение регулятора. Несмотря на это, соответствующего решения суда пока нет, и компания продолжила сбор пользовательских данных в рекламных целях.

"В связи с этим 7 августа Норвежское агентство по защите данных приняло решение о выплате штрафа в размере 1 миллиона норвежских крон в день (96,8 тысячи долларов). Штраф начинает действовать с 14 августа", – говорится в сообщении Datatilsynet.

Если же окружной суд Осло примет промежуточное решение в пользу Meta, ее от уплаты штрафа освободят до полного судебного разбирательства. Ожидается, что этот вопрос решится до конца месяца.

Ранее в этом году американского технологического гиганта оштрафовали в Ирландии на рекордную сумму в 1,2 миллиарда евро за несоблюдение правил ЕС по защите персональных данных.