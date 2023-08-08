Норвегия одобрила подключение к электросети крупнейшего в Западной Европе завода СПГ

Норвегия несмотря на местную оппозицию одобрила план подключения завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) Hammerfest к национальной энергосистеме с целью сокращения выбросов парниковых газов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

План предусматривает закрытие газовой электростанции, крупнейшего в Норвегии источника углекислого газа, до 2030 года и замену ее электроснабжением из сети, в которой преобладают возобновляемые источники энергии.

"Это важный день для строительной отрасли и создания рабочих мест на севере Норвегии, а также для климата", – заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре на пресс-конференции, состоявшейся перед заводом СПГ в арктической Норвегии.

По оценкам компании Equinor, план может сэкономить около 850 000 тонн выбросов CO2 в год, или около 2% от общих годовых выбросов Норвегии.

В то же время электрификация завода приведет к увеличению энергопотребления страны на 3,6 тераватт-часов ежегодно.

Однако этот план вызвал споры с местными жителями из-за того, что он противоречит развитию зеленой промышленности, способствует росту цен на электроэнергию, а также нарушает права коренных саамов – оленеводов.

Чтобы уменьшить беспокойство избирателей накануне местных выборов в сентябре, левоцентристское правительство пообещало поддержать развитие новых возобновляемых источников энергии в своем северном регионе и строительство новых линий электропередач для обеспечения большего количества подключений к электросети.

Equinor и ее партнеры планируют инвестировать в целом 13,2 млрд крон ($1,30 млрд) в электрификацию и другую модернизацию завода, что продлит его работу примерно на 10 лет.

Hammerfest получает и перерабатывает газ с месторождения Снохвит в Баренцевом море и поставляет около 5% европейского СПГ. При нормальном производстве он поставляет около 6,5 млрд кубометров в год.

Подключение завода к национальной электросети позволит ему работать до 2040 года, заявили в правительстве.

Напомним, данные Евростата на начало июля свидетельствуют, что после вторжения России в Украину ЕС существенно сократил долю импорта нефтепродуктов и газа из РФ.