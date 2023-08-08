Вучич: Если Украина признает Косово, то "в один день потеряет все"

Сербский президент Александар Вучич резко прокомментировал перспективы признания Украиной Косово после того, как один из украинских депутатов подписал обращение к правительствам западных государств с призывом пересмотреть политику в отношении Белграда и Приштины.

Слова Вучича на пресс-конференции во вторник цитирует телеканал RTRS, сообщает "Европейская правда".

Письмо, которое подписали главы десяти парламентских комитетов по иностранным делам и более полусотни депутатов разных парламентов, призывает усилить давление на Сербию и отойти от попыток баланса в отношении к ней и Косово.

Инициатором письма стала британский депутат Алисия Кернс, присоединился к нему и председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Комментируя письмо, Вучич заявил, что оно направлено против Сербии и якобы делает его "виновным за помощь людям в Республике Сербской", а еще – направлено на "провоцирование конфликта".

"Украина – дружественная нам страна. Думаю, Зеленский умнее Мережко. Потому что представьте: если Украина признает независимость Косово, то потеряет все в один день", – добавил президент Сербии, не уточнив, что имеет в виду.

Он добавил, что всегда будет отстаивать "либертарианский подход" и право Сербии принимать собственные решения.

Как известно, Украина официально не признает Косово – страны, которая провозгласила независимость в 2008 году и чье право сделать этот шаг подтвердил Международный суд ООН. С тех пор около ста стран мира признали Косово, остальные же считают его частью Сербии, где страна официально считается краем Косово и Метохия.

Ранее Сербия выражала недовольство голосованием Украины в Комитете министров Совета Европы относительно членства Косово в СЕ.

Читайте также: Между признанием и игнорированием: как сложились и как могут измениться отношения Украины и Косово.