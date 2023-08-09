Как власти Грузии вычищают память об агрессии РФ против своей страны

15 лет назад Россия впервые в своей новейшей истории атаковала признанное миром суверенное государство.

Хотя президенту Михеилу Саакашвили удалось удержать власть после военного поражения, в 2012 году парламентские выборы выиграла партия "Грузинская мечта", и эта победа в значительной степени была достигнута за счет критики Саакашвили за то, что он допустил эту войну.

Тема войны 2008 года и сейчас активно используется действующей властью Грузии – для легитимизации внешнеполитического разворота от Запада в сторону России.

О том, как это произошло и какие могут быть последствия этого разворота, читайте в статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Незаконченная война: как Грузия ищет виновного в поражении 2008 года и идет навстречу стране-оккупанту. Также советуем посмотреть видеоблог на YouTube-канале ЕвроПравды на эту тему.

Тема войны 15-летней давности до сих пор влияет на политику Грузии.

А в последнее время эта тема стала важным инструментом для объяснения ухудшения отношений с Западом и одновременного сближения со страной-агрессором.

"Вы что, хотите, чтобы было, как в Украине?". "Вы что, хотите, чтобы с Батуми сделали так же, как с Мариуполем?"

Это – обычные тезисы представителей грузинской власти последних месяцев, которыми они объясняют свое решение держаться в стороне от российско-украинской войны, в частности – отказ от введения санкций против РФ.

Впрочем, только этим использование в политических целях общественной травмы от войны 2008 года не ограничивается.

Еще один очень важный тезис действующей грузинской власти заключается в том, что Запад якобы требует от Грузии "открытия второго фронта" в войне против России.

Несмотря на то, что никто из западных политиков таких заявлений не делал (а с украинской стороны такие призывы звучали не от первых лиц государства), массированная пропаганда дает свои плоды. Немалая часть избирателей "Грузинской мечты" поверила или дала себя убедить, что нынешние проблемы в отношениях Грузии с Европейским Союзом связаны не с отходом страны от демократии, а именно с нежеланием вступать в новую войну с РФ.

Скорее всего, проблемы в отношениях с ЕС будут только увеличиваться.

Весь прошлый год российская пропаганда не стеснялась хвалить грузинскую власть за "взвешенную и самостоятельную" внешнюю политику.

Впрочем, в последние месяцы заметно, что Грузия не просто пытается стоять в стороне от европейского конфликта, но и все откровеннее идет на сближение с РФ.

В грузинском обществе активно продвигают мысль, что в ответ на пророссийскую политику Тбилиси в Кремле могут дать согласие на возвращение оккупированных территорий. И что это – единственный шанс на бескровное возвращение этих земель.

Конечно, такой сценарий кажется абсолютно утопическим.

Новейшая история не знает примеров, когда Россия добровольно отдает что-то, что она уже захватила.

Мысль о возможности компромисса с РФ и мирного возвращения оккупированных территорий активно продвигается в обществе и, очевидно, найдет отклик у части избирателей с некритическим мышлением.

Поэтому, как бы абсурдно это ни выглядело, но страх новой войны с РФ, усиленный воспоминаниями о событиях 2008 года, только подталкивает Грузию к стране-агрессору.

Сейчас грузинская оппозиция делает ставку на то, что окончательный отказ со стороны ЕС должен мобилизовать граждан на масштабные протесты.

Однако похоже, что грузинская власть готова к такому развитию событий. И защищаться она будет, апеллируя к войне 2008 года.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Незаконченная война: как Грузия ищет виновного в поражении 2008 года и идет навстречу стране-оккупанту.