Иран говорит, что получил технологию сверхзвуковых крылатых ракет

Иран утверждает, что получил технологию для создания сверхзвуковой крылатой ракеты, которая все еще находится на стадии испытаний.

Об этом сообщило в среду полуофициальное иранское информационное агентство Tasnim, пишет "Европейская правда".

Это заявление появилось на фоне роста напряженности в отношениях с США в Персидском заливе и после того, как на прошлой неделе Иран представил новые корабли, оснащенные ракетами дальностью 600 км.

"Эта ракета, которая является новым поколением крылатых ракет иранского производства, сейчас проходит испытания и станет новой главой в оборонной мощи Ирана", – отметило агентство.

Напомним, в апреле СМИ сообщали, что Китай, Россия и Иран ведут секретные переговоры о поставках Исламской Республике ключевого химического соединения, которое используется для приведения в движение баллистических ракет.

Также СМИ утверждали, что Россия заключила с Ираном секретное соглашение о возвращении обогащенного урана.