Пентагон заказал ракеты AMRAAM на 192 млн долларов, вероятно для Украины

Пентагон заказал у американской компании неназванное количество ракет AMRAAM "воздух-воздух", по меньшей мере часть из которых – для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", объявление об этом разместили на сайте Министерства обороны США.

Контракт на поставку AMRAAM ("передовые ракеты воздух-воздух средней дальности") получила компания из Аризоны Raytheon Missiles and Defense, общая его стоимость составляет 192 млн долларов.

Соглашение предусматривает, что Raytheon закупит из разных источников ракеты, которые уже бывали на вооружении. Ориентировочным временем выполнения контракта называют ноябрь 2024 года.

Как отмечают, компания получит более 7 млн долларов из бюджета Инициативы по безопасности помощи Украине за 2023 год.

Напомним, в июне Raytheon получила контракт стоимостью более миллиарда долларов на выпуск ракет AMRAAM, в том числе для Украины.

AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) – американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух – воздух" средней дальности.

Ракеты AMRAAM являются основным оружием класса "воздух – воздух" всех типов современных истребителей американских вооруженных сил. Ракеты семейства также находятся на вооружении истребителей стран НАТО и других союзников США.

Ракета также используется в норвежско-американском зенитно-ракетном комплексе NASAMS.