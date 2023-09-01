Польша начнет действовать возврат тары от напитков за возмещение

Польша с 2025 года введет возврат тары от напитков за возмещение ее стоимости.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", соответствующий закон подписал президент страны.

Новое законодательство обеспечит выполнение директивы ЕС по уменьшению воздействия на окружающую среду.

Депозит на стоимость упаковки введут для пластиковых бутылок объемом до 3 литров, стеклянных бутылок объемом до 1,5 литра и алюминиевых банок до 1 литра.

Проект предусматривает, что бутылку оценят в 0,5 злотого. Получить депозит можно будет, вернув упаковку в магазин.

Большие супермаркеты площадью более 200 квадратных метров обязаны будут установить контейнеры для сбора упаковки, меньшие магазины могут делать это по своему усмотрению.

Залоговая стоимость упаковки, которую покупатель не пришел возмещать, будет использоваться на финансирование обслуживания системы.

Операторов сбора своей упаковки – компании, ответственные за обслуживание системы, – должны будут определить производители напитков, ограничений на их количество нет. Производители, которые не выполнят требования или же будут собирать крайне мало упаковки, должны будут платить дополнительные взносы.

Требования вступят в силу с 1 января 2025 года.

Как сообщалось, немецкая железная дорога начнет использовать стеклянную посуду в кафе поездов, рядом с одноразовыми стаканчиками, чтобы уменьшить количество отходов.