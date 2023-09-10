"Открываем двери, а там тероборона": посол Польши рассказал о первых военных неделях в Киеве

Польские дипломаты в Киеве с октября 2021 года готовились к возможной большой войне, а в первые дни в опустевшей столице сами забирали вещи коллег из квартир на случай мародерства и однажды сами были приняты за воров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью BBC Украина рассказал посол Бартош Цихоцкий, который вскоре завершит работу на этой должности.

Цихоцкий запомнился как единственный западный дипломат, который остался в Киеве в первые недели большой войны.

В интервью он рассказал, что до 20-х чисел февраля не имел четкой уверенности, что война будет, однако посольство начало готовиться к худшему сценарию еще с осени – эвакуировать или уничтожать документы, планировать эвакуацию, запасать продукты, топливо, генераторы.

За полторы недели до 24 февраля посол после информации из своей столицы, хоть и без конкретных дат, решил эвакуировать семьи польских дипломатов.

Цихоцкий называет "незабываемым" визит в Киев президента Польши Анджея Дуды и президента Литвы Гитанаса Науседы буквально накануне полномасштабного вторжения.

"У меня было ощущение, что все понимают, что это – последние часы, последние моменты мира. Во время этого визита прозвучало немало важных, даже личных заверений. Наш президент и президент Литвы говорили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что мы будем стоять с вами плечом к плечу. Для меня это был явный намек на то, что я остаюсь физически стоять плечом к плечу. Но у меня совсем не было ощущения, что я хочу уехать. Хотя я прощался со своим президентом без понимания, когда мы с ним встретимся в следующий раз, и встретимся ли вообще", – рассказывает он.

По словам Цихоцкого, в первый день большой войны в посольстве оставалось около 20 человек. Работа как таковая тогда "потеряла смысл", потому что украинские чиновники были либо чрезвычайно заняты, либо в эвакуации. Через несколько дней, после эвакуации второстепенных работников и граждан Польши, которые нуждались в содействии, их осталось трое.

"Это было очень необычное время. Потому что, с одной стороны, что мы здесь могли делать? Мы ждали, мы информировали Варшаву о том, что мы здесь видели. Но на самом деле это у Варшавы тогда было больше инструментов, чем у нас, чтобы узнать, что здесь происходит. Мы не могли сказать, где – в Ирпене, в Буче или в Бородянке – находятся россияне. Связь с украинскими властями тоже была проблематичной – мне не хотелось отвлекать их своими запросами, ведь они работали 24 часа в сутки", – рассказывает Цихоцкий.

Он признал, что в те дни они чувствовали страх, но пытались действовать рационально.

Среди прочего, дипломаты опасались, что в опустевшем городе к ним могут прийти воры или незнакомые с понятиями международного права диверсанты, если бы россияне зашли в Киев.

"Но довольно скоро к нам начали приходить коллеги из разных украинских спецслужб, из СБУ, Нацгвардии и так далее. Они уверяли нас, что за нами присматривают, им очень важно, что мы здесь остались, и они это очень ценят, что мы в безопасности. И что в случае чего они нас предупредят. Это очень поднимало нам настроение", – рассказывает Цихоцкий.

Впоследствии посол лично решил заняться эвакуацией в помещение посольства вещей из квартир польских дипломатов, которые выехали "с одним рюкзаком", и это оказалось полезным делом для поддержания себя в конструктивном настроении. Дипломаты нашли "несколько мужчин с ржавым грузовиком" и вместе с ними отправились собирать имущество.

"Случались и забавные ситуации, потому что с самого начала мы как-то не подумали о том, чтобы предупреждать о наших визитах владельцев тех квартир – ведь мы их снимали. И вот в одной из квартир слышим мы настойчивый стук в дверь. Открываем – а там патруль теробороны с автоматами. Соседка вызвала, потому что услышала какое-то движение. Она же знала, что там жили поляки, потом они выехали, а тут кто-то что-то начинает...

Мне тогда очень понравились и действия этой соседки, и быстрая реакция той теробороны. Я тогда подумал, что мы в безопасности. Возможно, это не было самое приятное для меня приключение, но в целом оно давало основания для оптимизма, потому что оно показывало, что граждане самоорганизуются и поддерживают друг друга", – рассказывает Цихоцкий.

Он добавил, что в Киеве, кроме него, в то время были послы посол Турции, Китая, Индии, Туркменистана, которые эвакуировали своих граждан, посол Ватикана.

Еще больше послов оставались в пределах Украины, но во Львове.

В первые дни войны Цихоцкий выкладывал в соцсетях фото своего простого обеда и выражал уверенность, что Киев выстоит.