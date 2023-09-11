Тимоти Снайдер: почему Запад до сих пор не признал российскую агрессию геноцидом украинцев

Тимоти Снайдер – историк с мировым именем, который не нуждается в представлении, а тем более в Украине.

Он, как историк, прицельно исследует преступление геноцида, и он настаивает, что Россия совершает именно геноцид. Однако доказательство этого преступления сейчас является одной из ключевых международных задач Украины.

Именно об этом редактор ЕвроПравды Сергей Сидоренко поговорил со Снайдером в Киеве, очень советуем посмотреть этот короткий и эмоциональный разговор (на нашем Youtube-канале доступны украинская и английская версии).

Текстовая версия интервью – в материале Путь к геноциду, фашизм Путина и ответственность всех россиян: интервью Тимоти Снайдера.

По словам Тимоти Снайдера, мы оказываемся в исторически уникальной ситуации.

Ведь российские власти, утверждает историк, не скрывают намерение геноцида, а постоянно об этом говорят, то есть, по сути, признают это намерение.

"К примеру, российское государственное телевидение – а это составляющая российского государства – почти каждый день говорит что-то геноцидальное. Секретарь Совбеза Дмитрий Медведев постоянно делает геноцидальные заявления в отношении Украины. И даже президент РФ Владимир Путин регулярно говорит геноцидальные вещи – например, когда заявляет, что "украинской нации не существует", – рассказывает Снайдер.

Кроме того, историк добавляет, что термин "геноцид" определяет пять категорий действий, при которых возможна такая квалификация – от убийства представителей национальной группы до депортации детей.

"Россия совершила все пять! Итак, мы имеем очень четкий случай геноцида украинцев", – констатирует он.

По его мнению, на Западе люди избегают признавать геноцид именно потому, что признание этого факта потребует от них действий и поставит вопрос о бездействии.

"Итак, эта война базируется на принципе, что вас не существует", – объясняет историк.

Он напоминает, что когда россияне начинали войну, то открыто говорили в эфире, что это – колониальная миссия. Что они собираются убить элиту, посадить кого-то в лагеря, и тогда остальная страна пойдет за ними.

"Это уже был геноцид. Но дальше это начало нарастать", – говорит Тимоти Снайдер.

Историк отмечает, что российская блокада, которая призвана обвалить украинскую экономику, также имеет четкие признаки геноцида.

"И вот посмотрите, что Россия делает: она оккупировала азовские порты, пытается разрушить порт в Одессе и порты на Дунае, минирует поля украинских фермеров, взорвала Каховскую дамбу – все это является действиями, которые позволяют вызвать голод.

На этот раз самим украинцам голод не угрожает, но россияне делают заложниками другие страны. Путин становится похожим на Сталина и начинает решать, кто получит еду", – рассказывает Снайдер.

Вместе с тем, он отмечает, что существует коллективная ответственность.

По словам историка, это превратилось в фабрику геноцида, в которой задействовано так много россиян, что теперь трудно сказать: мол, я к этому не причастен... Поэтому важно повторять, что геноцид – это ответственность каждого", – отмечает историк.

Он уверен, что время расплаты россиян за все совершенные ими преступления начнется только тогда, когда русская нация проиграет и признает это.

Подробнее – в материале Путь к геноциду, фашизм Путина и ответственность всех россиян: интервью Тимоти Снайдера.