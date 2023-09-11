Тимоти Снайдер: почему Запад до сих пор не признал российскую агрессию геноцидом украинцев
Тимоти Снайдер – историк с мировым именем, который не нуждается в представлении, а тем более в Украине.
Он, как историк, прицельно исследует преступление геноцида, и он настаивает, что Россия совершает именно геноцид. Однако доказательство этого преступления сейчас является одной из ключевых международных задач Украины.
Именно об этом редактор ЕвроПравды Сергей Сидоренко поговорил со Снайдером в Киеве, очень советуем посмотреть этот короткий и эмоциональный разговор (на нашем Youtube-канале доступны украинская и английская версии).
Текстовая версия интервью – в материале Путь к геноциду, фашизм Путина и ответственность всех россиян: интервью Тимоти Снайдера.
По словам Тимоти Снайдера, мы оказываемся в исторически уникальной ситуации.
Ведь российские власти, утверждает историк, не скрывают намерение геноцида, а постоянно об этом говорят, то есть, по сути, признают это намерение.
"К примеру, российское государственное телевидение – а это составляющая российского государства – почти каждый день говорит что-то геноцидальное. Секретарь Совбеза Дмитрий Медведев постоянно делает геноцидальные заявления в отношении Украины. И даже президент РФ Владимир Путин регулярно говорит геноцидальные вещи – например, когда заявляет, что "украинской нации не существует", – рассказывает Снайдер.
Кроме того, историк добавляет, что термин "геноцид" определяет пять категорий действий, при которых возможна такая квалификация – от убийства представителей национальной группы до депортации детей.
"Россия совершила все пять! Итак, мы имеем очень четкий случай геноцида украинцев", – констатирует он.
По его мнению, на Западе люди избегают признавать геноцид именно потому, что признание этого факта потребует от них действий и поставит вопрос о бездействии.
"Итак, эта война базируется на принципе, что вас не существует", – объясняет историк.
Он напоминает, что когда россияне начинали войну, то открыто говорили в эфире, что это – колониальная миссия. Что они собираются убить элиту, посадить кого-то в лагеря, и тогда остальная страна пойдет за ними.
"Это уже был геноцид. Но дальше это начало нарастать", – говорит Тимоти Снайдер.
Историк отмечает, что российская блокада, которая призвана обвалить украинскую экономику, также имеет четкие признаки геноцида.
"И вот посмотрите, что Россия делает: она оккупировала азовские порты, пытается разрушить порт в Одессе и порты на Дунае, минирует поля украинских фермеров, взорвала Каховскую дамбу – все это является действиями, которые позволяют вызвать голод.
На этот раз самим украинцам голод не угрожает, но россияне делают заложниками другие страны. Путин становится похожим на Сталина и начинает решать, кто получит еду", – рассказывает Снайдер.
Вместе с тем, он отмечает, что существует коллективная ответственность.
По словам историка, это превратилось в фабрику геноцида, в которой задействовано так много россиян, что теперь трудно сказать: мол, я к этому не причастен... Поэтому важно повторять, что геноцид – это ответственность каждого", – отмечает историк.
Он уверен, что время расплаты россиян за все совершенные ими преступления начнется только тогда, когда русская нация проиграет и признает это.
Подробнее – в материале Путь к геноциду, фашизм Путина и ответственность всех россиян: интервью Тимоти Снайдера.