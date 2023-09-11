Тімоті Снайдер: чому Захід досі не визнав російську агресію геноцидом українців

Тімоті Снайдер – історик зі світовим ім’ям, який не потребує представлення, а тим більше в Україні.

Він, як історик, прицільно досліджує злочин геноциду, і він наполягає, що Росія вчиняє саме геноцид. Однак доведення цього злочину зараз є однією з ключових міжнародних задач України.

Саме про це редактор ЄвроПравди Сергій Сидоренко поговорив зі Снайдером у Києві, дуже радимо подивитися цю коротку та емоційну розмову (на нашому Youtube-каналі доступні українська та англійська версії).

Текстова версія інтерв’ю – у матеріалі Шлях до геноциду, фашизм Путіна та відповідальність усіх росіян: інтерв’ю Тімоті Снайдера.

За словами Тімоті Снайдер, ми опиняємося в історично унікальній ситуації.

Адже російська влада, стверджує історик, не приховує намір геноциду, а постійно про це говорить, тобто, по суті, визнає цей намір.

"До прикладу, російське державне телебачення – а це складова російської держави – майже кожен день говорить щось геноцидальне. Секретар Радбезу Дмитрій Медведєв постійно робить геноцидальні заяви щодо України. І навіть президент РФ Владімір Путін регулярно говорить геноцидальні речі – наприклад, коли заявляє, що "української нації не існує"", – каже Снайдер.

Крім того, історик додає, що термін "геноцид" визначає п'ять категорій дій, за яких можлива така кваліфікація – від вбивства представників національної групи до депортації дітей.

"Росія вчинила усі п'ять! Отже, ми маємо дуже чіткий випадок геноциду українців.", – констатує він.

На його думку, на Заході люди уникають визнавати геноцид саме через те, що визнання цього факту вимагатиме від них дій і поставить питання про бездіяльність.

"Отже, ця війна базується на принципі, що вас не існує", – пояснює історик.

Він нагадує, що коли росіяни починали війну, то відкрито говорили в ефірі, що це – колоніальна місія. Що вони збираються вбити еліту, посадити когось у табори, і тоді решта країни піде за ними.

"Це вже був геноцид. Але далі це почало наростати", – каже Тімоті Снайдер.

Історик зауважує, що російська блокада, яка покликана обвалити українську економіку, також має чіткі ознаки геноциду.

"І от подивіться, що Росія робить: вона окупувала азовські порти, намагається зруйнувати порт в Одесі та порти на Дунаї, мінує поля українських фермерів, підірвала Каховську дамбу – все це є діями, які дозволяють спричинити голод.

Цього разу самим українцям голод не загрожує, але росіяни мають заручниками інші країни. Путін стає схожим на Сталіна та починає вирішувати, хто отримає їжу", – розповідає Снайдер.

Разом з тим, він зазначає, що існує колективна відповідальність.

За словами історика, це перетворилося на фабрику геноциду, у якій задіяно так багато росіян, що тепер важко сказати: мовляв, я до цього не причетний… Тому важливо повторювати, що геноцид – це відповідальність кожного", – зазначає історик.

Він впевнений, що час розплати росіян за всі здійснені ними злочини почнеться тільки тоді, коли російська нація програє і визнає це.

Докладніше – у матеріалі Шлях до геноциду, фашизм Путіна та відповідальність усіх росіян: інтерв’ю Тімоті Снайдера.