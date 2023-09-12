Как Киев и Варшава переходят к обострению нового уровня

Что на самом деле происходит между Украиной и Польшей? Имеют ли нынешние проблемы предвыборный характер, а потому можно надеяться на быстрое улучшение? Или наоборот, они являются системными и в будущем будут только усиливаться?

Ответы на эти вопросы редактор ЕвроПравды Юрий Панченко искал во время Экономического форума в польском городе Карпач.

Его рефлексии после общения, часто неформального, с польскими экспертами, представителями бизнеса и политиками, – в колонке Кризис 15 сентября: новое испытание для отношений Украины и Польши.

Все собеседники убеждены в дальнейшей поддержке Польшей сопротивления Украины в войне с РФ. По их словам, Варшава традиционно отделяет вопросы безопасности от других, где между нашими странами есть недоразумения и споры.

Среди проблемных вопросов можно назвать усталость польского общества от украинских беженцев. Впрочем, эта проблема еще не стала критической, которая способна влиять на отношения стран. Так же, как и вопрос украинского моратория на поисково-эксгумационные работы.

Гораздо большей проблемой стал нынешний спор, вызванный введением моратория на экспорт украинской агропродукции в Польшу (а также в Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию).

Запрет был введен Еврокомиссией, однако его действие завершается 15 сентября. Сейчас есть высокая вероятность того, что запрет не будет продлен Еврокомиссией, как предлагают упомянутые страны.

Зато Польша и Венгрия угрожают сохранить запрет уже на национальном уровне, что является явным нарушением принципа единого рынка ЕС.

Позиция Польши, безусловно, вызвана политическими причинами – 15 октября в соседней стране состоятся парламентские выборы, на которых победа действующей власти не выглядит очевидной.

В такой ситуации, объясняет автор колонки, действующая польская власть не рискует потерять голоса польских фермеров, а потому не может согласиться на отмену моратория. Ирония здесь заключается в том, что мораторий уже ударил по крупному польскому бизнесу, заинтересованному в дешевом сырье из Украины. Однако в условиях приближения выборов их позиция уже не принимается во внимание.

Есть ли основания полагать, что эта проблема исчезнет после выборов 15 октября?

К сожалению, нет.

Во-первых, выглядит так, что среди польских политиков сложился консенсус по этому вопросу. Оппозиция избегает критиковать это решение власти.

Более того, одним из самых громких событий этих выборов стало привлечение в список оппозиционной "Гражданской платформы" Михала Колодзейчака из "Агроунии" – объединения фермеров, протестовавших против украинского зерна.

В такой ситуации даже победа оппозиции и смена власти в Польше не должна привести к автоматической отмене запрета.

Во-вторых, существует немалая вероятность, что выборы не приведут к быстрому формированию нового большинства и назначению правительства. Коалициада может оказаться затяжной, а новая коалиция – нестабильной.

В такой ситуации политические силы будут действовать, держа в уме возможность досрочных выборов, а соответственно, отмена моратория будет выглядеть рискованным шагом и после выборов.

Поэтому решение Киева оспаривать анонсированный односторонний запрет со стороны Польши представляется вполне логичным шагом.

Похоже, что польские власти серьезно беспокоят возможные имиджевые потери, особенно если Киев будет активным в этом вопросе.

"Вы же понимаете, если украинская власть будет обвинять Польшу в создании голода в Африке и ставить на одну доску действия Варшавы и Кремля, то это нанесет очень мощный удар по отношениям наших стран", – заявил один из собеседников "ЕвроПравды".

По его словам, такие действия Киева способны увеличить популярность "Конфедерации" – единственной политической силы в стране, озвучивающей откровенно антиукраинские нарративы.

В украинском правительстве понимают это слабое место в позиции Варшавы.

В ближайшие недели на Киев будут оказывать сверхмощное давление.

Подробнее – в колонке Юрия Панченко Кризис 15 сентября: новое испытание для отношений Украины и Польши.