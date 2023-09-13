Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию, а сообщения о конфискации машин не соответствуют действительности.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на финского телерадиовещателя Yle, сообщили в МИД Финляндии.

Руководитель санкционного отдела МИД Пиа Сариваара рассказала, что громкие заголовки в СМИ о том, что машины с российскими номерами не смогут въехать в Финляндию или будут конфискованы, не соответствуют действительности.

"Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно", – заверила Сариваара.

По словам представительницы МИД, внешнеполитическое ведомство обсудит предложенные Еврокомиссией рекомендации вместе с другими государствами ЕС, которые граничат с Россией.

Сариваара заверила, что таможня не конфискует автомобили на границе между Финляндией и Россией.

В пятницу, 8 сентября, Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым граждане России больше не могут въезжать в ЕС на автомобиле с российскими номерами. В Таможенной службе накануне заявили Yle, что заявление Еврокомиссии о ввозе автомобилей является рекомендацией по интерпретации уже существующих правил. МИД и таможня должны были принять решение, как трактовать документ.

Въезд в Финляндию с туристической целью для россиян по-прежнему закрыт, однако есть несколько категорий, которые до сих пор могут пересекать границу.

Тем временем Литва после объяснения Еврокомиссии предупредила, что прекращает впускать авто с российской регистрацией, кроме тех, что едут транзитом в Калининградскую область.

Вслед за Литвой о таком решении объявила Латвия.